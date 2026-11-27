W Polsce zapowiada się dynamiczna zima, a pod koniec listopada prognozowane są obfite opady śniegu oraz mróz dochodzący do -15 stopni Celsjusza.

Na początku grudnia utrzyma się zimowa aura z krótkim ociepleniem, po którym mroźna pogoda ma zdominować cały miesiąc.

Synoptycy prognozują białe Boże Narodzenie 2026 z silnym mrozem i intensywnymi opadami śniegu w czasie świąt.

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Prognoza pogody na grudzień 2026. Mróz i opady śniegu w Polsce

Według meteorologów nadchodzi bardzo dynamiczna aura, a koniec listopada przyniesie wyraźne zmiany i typowo zimowe warunki. W wielu regionach kraju spodziewany jest śnieg, którego z każdym dniem ma przybywać, natomiast miejscami temperatura może spaść nawet do -15 stopni Celsjusza. W piątek, 27 listopada, zapowiadane jest ochłodzenie z lokalnymi opadami, a pokrywa śnieżna w niektórych miejscach wzrośnie nawet o 20 centymetrów.

Istotna zmiana aury przypadnie na najbliższy weekend, kiedy Polska dostanie się pod wpływ wyżu zapewniającego słoneczną, lecz mroźną pogodę. Noc z soboty na niedzielę może przynieść mróz sięgający nawet -10 stopni Celsjusza i okazać się najzimniejszą tej jesieni. Z danych IMGW wynika, że wyjątkowo chłodny koniec listopada przejdzie w równie zimny początek grudnia.

Pierwszy tydzień ostatniego miesiąca roku przyniesie przejściowe ocieplenie, podczas którego na północy oraz północnym zachodzie termometry mogą pokazać maksymalnie 8 stopni Celsjusza. Już w okolicach 5 grudnia do Polski ponownie może wrócić mróz. Zgodnie z przewidywaniami cały grudzień ma być zimny i przyniesie lokalne opady śniegu.

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Prognozy IMGW na Boże Narodzenie 2026. Czy w święta spadnie śnieg?

Wstępne, długoterminowe wyliczenia IMGW wskazują na duże prawdopodobieństwo typowo zimowej pogody w Boże Narodzenie 2026. W wielu częściach kraju może pojawić się gruba warstwa śniegu oraz silny mróz. Część scenariuszy zakłada wyraźne ochłodzenie właśnie w okresie świątecznym, z całodobowymi opadami śniegu utrzymującymi się nawet do 27 grudnia, choć niewykluczone są też chwilowe ocieplenia i topnienie białego puchu.

Synoptycy dają dużą szansę na białe święta, jednak na bardziej precyzyjne wyliczenia trzeba jeszcze zaczekać. Długoterminowe prognozy na grudzień 2026 powstają na bazie historycznych danych klimatycznych oraz analizy globalnych modeli oceanicznych i atmosferycznych. Specjaliści badają Oscylację Północnoatlantycką (NAO) oraz aktywność prądu strumieniowego, które mogą kształtować przebieg zimy w Europie, a ze względu na dużą niepewność odległych terminów szczegółowe przewidywania aktualizują na bieżąco.