Park Beats 2026. Paul Oakenfold i gwiazdy muzyki elektronicznej zagrają w Cudzie Polski!

Wydarzenie, którego nie można przegapić

Park Beats to festiwal, który wyróżnia się na tle innych wydarzeń muzycznych w Polsce nie tylko programem, ale przede wszystkim niezwykłą scenerią. Zabytkowy Park Dworski w Iłowej, położony w województwie lubuskim, to miejsce o unikalnej atmosferze, które zostało docenione nawet przez "National Geographic Traveler". Scena festiwalowa, zlokalizowana wśród wiekowych drzew, w połączeniu z efektowną oprawą świetlną, tworzy magiczną przestrzeń, która każdego roku zachwyca uczestników. Ta wyjątkowa aura sprawia, że Park Beats przyciąga fanów muzyki elektronicznej z całej Polski, a także z zagranicy. To już trzecia edycja wydarzenia, która z pewnością dostarczy niezapomnianych wspomnień i przeniesie uczestników w świat głębokich basów i hipnotyzujących melodii.

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Paul Oakenfold headlinerem! Kto jeszcze zagra w Iłowej?

Gwiazdą numer jeden tegorocznej edycji Park Beats będzie Paul Oakenfold – ikona światowej sceny muzyki elektronicznej. Jego obecność to prawdziwa gratka dla polskich fanów, tym bardziej że będzie to jego jedyny występ w naszym kraju w 2026 roku. Nie zabraknie również innych, topowych artystów, którzy rozgrzeją publiczność w Iłowej. Na scenie pojawią się:

Vini Vici

Blasterjaxx

MaRLo

Billy Gillies

Richard Durand

Ørjan Nilsen

Alex M.O.R.P.H.

Skytech

Matt Bukovski

Westbam

Maciej Wowk

Kalwi & Remi

Bilety na Park Beats 2026

Jeśli marzysz o tym, by stać się częścią tego wyjątkowego wydarzenia, nie zwlekaj! Bilety na Park Beats 2026 są już dostępne. Zaplanuj swój udział w festiwalu, który łączy światowej klasy muzykę z urokami jednego z Cudów Polski. Wszystkie niezbędne informacje oraz możliwość zakupu biletów znajdziesz na oficjalnej stronie organizatora: bilety.parkbeats.com.pl