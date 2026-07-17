Kazimiernikejszyn 2026 wystartowało! Kto zagra na wydarzeniu?

Na scenie – jak co roku – plejada gwiazd i dźwięków, które poruszą nawet najbardziej znużone dusze! A między koncertami chill na trawie, taniec pod słońcem, Paprowędrówki w (nie)znane, joga na bosaka i spotkania z Przegośćmi, Przegościówami oraz całą bandą wolnych duchów! Kazimiernikejszyn to nie jest zwykły festiwal – to wakacje dla duszy, to święto ludzi, którzy wiedzą, że życie smakuje najlepiej bez spinki!

Kazimierz Dolny, festiwalowa baza, jak zawsze oczaruje swoją magią: brukowane uliczki, tajemnicze wąwozy, słońce odbijające się w kamieniołomie – i to nieodparte wrażenie, że czas tu bierze urlop, a ludzie żyją chwilą.

A dzieciaki? One też mają tu swoją krainę – pełną zabawy, warsztatów, kolorów i małych odkryć. Bo Kazimiernikejszyn to festiwal dla wszystkich pokoleń – od tych z plecakiem pełnym wspomnień po tych z kieszeniami pełnymi kamyków.

Zatem spakuj wygodne buty, trochę luzu, odrobinę szaleństwa i mnóstwo dobrego nastroju!

2026_02_18 ESKA - ROXIE WEGIEL WYWIAD, HANCZAK

Kazimiernikejszyn 2026 - kiedy odbędzie się wydarzenie?

Zarezerwuj 15–19 lipca 2026 w kalendarzu i wpadaj do Kazimierza Dolnego, bo XIII edycja Kazimiernikejszyn to prawdziwa jazda bez trzymanki przez muzykę, naturę i radość bycia razem!

Line-up Kazimiernikejszyn 2026

Dotychczas ogłoszony skład imprezy tworzą:

Łąki Łan

Igo

Kacperczyk

Paktofonika Orkiestra

Grzegorz Turnau

Natalia Muianga

Artur Rojek (w zastępstwie za Kaśkę Sochacką, która nie wystąpi ze względu na chorobę)

Brass Astral (Projekt specjalny)

Natalia Przybysz

Natalia Muianga

Kazimierska Orkiestra Dziadowska

Kasia Sienkiewicz

Kathia

O wydarzeniu

Kazimiernikejszyn to wyjątkowy festiwal muzyczny, łączący energetyczne koncerty, pozytywną energię, kontakt z naturą, autorskie przygody oraz warsztaty rozwojowe. Jego charakterystyczna, bezstresowa atmosfera pozostaje w pamięci uczestników jeszcze długo po zakończeniu wydarzenia.

Festiwal odbywa się w malowniczym Kazimierzu Dolnym, jednym z najpiękniejszych miejsc w Polsce, które stanowi inspirującą przestrzeń dla artystów i harmonijnie łączy naturę, zabytkową architekturę oraz gościnność lokalnej społeczności. Największą wartością Kazimiernikejszyn jest jego publiczność – otwarta, pełna entuzjazmu i życzliwości, która aktywnie uczestniczy w tworzeniu niepowtarzalnego klimatu wydarzenia. Festiwal daje możliwość oderwania się od codzienności i zanurzenia w świecie koncertów, relaksu, warsztatów oraz inspirujących doświadczeń. Dodatkowym atutem są przepiękne widoki, słoneczna pogoda oraz spotkania z Przegośćmi, które dopełniają wyjątkowy charakter tego wydarzenia.