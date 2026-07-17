Kazimiernikejszyn 2026 wystartowało! Kto zagra na wydarzeniu?

Dominika Bany
Dominika Bany
2026-07-17 14:59

Czas naładować baterie słoneczne, rozciągnąć uśmiech i przygotować się na kolejne wejście w równoległy wszechświat muzyki, przygody i nieokiełznanej dobrej energii! Od 15 do 19 lipca 2026 malownicze Kamieniołomy w Kazimierzu Dolnym znów zamienią się w epicentrum radości, gdzie muzyka spotyka naturę, a czas przestaje się spieszyć!

Igor Walaszek
Autor: AKPA Igor Walaszek chce wyprowadzić się z Polski

Na scenie – jak co roku – plejada gwiazd i dźwięków, które poruszą nawet najbardziej znużone dusze! A między koncertami chill na trawie, taniec pod słońcem, Paprowędrówki w (nie)znane, joga na bosaka i spotkania z Przegośćmi, Przegościówami oraz całą bandą wolnych duchów! Kazimiernikejszyn to nie jest zwykły festiwal – to wakacje dla duszy, to święto ludzi, którzy wiedzą, że życie smakuje najlepiej bez spinki!

Kazimierz Dolny, festiwalowa baza, jak zawsze oczaruje swoją magią: brukowane uliczki, tajemnicze wąwozy, słońce odbijające się w kamieniołomie – i to nieodparte wrażenie, że czas tu bierze urlop, a ludzie żyją chwilą.

A dzieciaki? One też mają tu swoją krainę – pełną zabawy, warsztatów, kolorów i małych odkryć. Bo Kazimiernikejszyn to festiwal dla wszystkich pokoleń – od tych z plecakiem pełnym wspomnień po tych z kieszeniami pełnymi kamyków.

Zatem spakuj wygodne buty, trochę luzu, odrobinę szaleństwa i mnóstwo dobrego nastroju!

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Kazimiernikejszyn 2026 - kiedy odbędzie się wydarzenie?

Zarezerwuj 15–19 lipca 2026 w kalendarzu i wpadaj do Kazimierza Dolnego, bo XIII edycja Kazimiernikejszyn to prawdziwa jazda bez trzymanki przez muzykę, naturę i radość bycia razem!

Line-up Kazimiernikejszyn 2026

Dotychczas ogłoszony skład imprezy tworzą:

  • Łąki Łan
  • Igo
  • Kacperczyk
  • Paktofonika Orkiestra
  • Grzegorz Turnau
  • Natalia Muianga
  • Artur Rojek (w zastępstwie za Kaśkę Sochacką, która nie wystąpi ze względu na chorobę)
  • Brass Astral (Projekt specjalny)
  • Natalia Przybysz
  • Natalia Muianga
  • Kazimierska Orkiestra Dziadowska
  • Kasia Sienkiewicz
  • Kathia

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O wydarzeniu

Kazimiernikejszyn to wyjątkowy festiwal muzyczny, łączący energetyczne koncerty, pozytywną energię, kontakt z naturą, autorskie przygody oraz warsztaty rozwojowe. Jego charakterystyczna, bezstresowa atmosfera pozostaje w pamięci uczestników jeszcze długo po zakończeniu wydarzenia.

Festiwal odbywa się w malowniczym Kazimierzu Dolnym, jednym z najpiękniejszych miejsc w Polsce, które stanowi inspirującą przestrzeń dla artystów i harmonijnie łączy naturę, zabytkową architekturę oraz gościnność lokalnej społeczności. Największą wartością Kazimiernikejszyn jest jego publiczność – otwarta, pełna entuzjazmu i życzliwości, która aktywnie uczestniczy w tworzeniu niepowtarzalnego klimatu wydarzenia. Festiwal daje możliwość oderwania się od codzienności i zanurzenia w świecie koncertów, relaksu, warsztatów oraz inspirujących doświadczeń. Dodatkowym atutem są przepiękne widoki, słoneczna pogoda oraz spotkania z Przegośćmi, które dopełniają wyjątkowy charakter tego wydarzenia.

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Galeria zdjęć 5
kazimiernikejszyn