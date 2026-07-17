"Quebonafide: Ostatni Koncert" w telewizji i internecie. Kiedy i gdzie oglądać film z PGE Narodowego?

"Quebonafide: Ostatni Koncert". Kiedy i gdzie oglądać?

Zaznaczcie datę w kalendarzu! Filmowy zapis "Quebonafide: Ostatni Koncert" będzie miał swoją premierę 21 lipca o godzinie 20:00. Będzie dostępny w serwisie streamingowym CANAL+ oraz na kanale live 5 na antenie. To obowiązkowa pozycja dla każdego fana rapera, a także dla tych, którzy chcą poczuć atmosferę jednego z najważniejszych wydarzeń muzycznych ostatnich lat w Polsce.

Tak wyglądał koncert Quebonafide na PGE Narodowym. Lista gości szokuje!

Niezwykła droga Quebonafide

Kuba Grabowski, znany jako Quebonafide, to artysta, który wymyka się wszelkim prostym klasyfikacjom. Jego droga artystyczna to prawdziwa ewolucja – od podziemnych bitew freestylowych, przez diamentowe płyty, aż po status niekwestionowanej ikony polskiej popkultury. Przez ostatnie dziesięć lat Quebonafide nie tylko tworzył muzykę, ale przede wszystkim niezapomniane widowiska, które na zawsze zapisały się w pamięci fanów. Jego twórczość to nie tylko setki tysięcy sprzedanych albumów, ale także kreowanie trendów i łączenie rapu z odważnym performance’em oraz bezkompromisową szczerością. Duety z Taco Hemingwayem, Darią Zawiałow czy zagranicznymi artystami, takimi jak Tommy Cash i Mick Jenkins, są dowodem jego kunsztu i wszechstronności. Decyzja o definitywnym zejściu ze sceny w czerwcu 2025 roku była świadomym domknięciem projektu, który na zawsze zmienił oblicze polskiego hip-hopu i rapu.

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Spektakl na PGE Narodowym

Film "Quebonafide: Ostatni Koncert" to relacja z finałowego występu rapera, który odbył się na warszawskim stadionie PGE Narodowy. Było to zeszłoroczne wydarzenie, które przeszło do historii jako wielowymiarowy spektakl, łączący nowoczesną technologię z teatrem. Na scenie u boku Quebonafide pojawili się najważniejsi przedstawiciele polskiej sceny muzycznej, a fani mieli okazję usłyszeć ponad czterdzieści utworów z całego dorobku artysty. To coś więcej niż zwykły zapis wydarzenia – to emocjonalne świadectwo pożegnania twórcy, który do samego końca grał według własnych zasad.

Co jeszcze czeka fanów?

Zanim zobaczymy "Quebonafide: Ostatni Koncert", 21 lipca o 20:00 w serwisie CANAL+ i na kanale live 5 na antenie, w ramach wydarzenia specjalnego, zostanie wyemitowany musical "Quebonafide: Północ / Południe". To dodatkowa gratka dla wszystkich, którzy chcą jeszcze głębiej zanurzyć się w świat artysty. Nie przegapcie tego wyjątkowego wieczoru z Quebonafide!