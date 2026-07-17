Nielegalne leki na Śląsku. Zatrzymania za produkcję hormonu wzrostu i sterydów

Działania CBŚP na terenie województwa śląskiego

Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji wspólnie z Prokuraturą Rejonową Poznań-Grunwald prowadzą śledztwo w sprawie zorganizowanej grupy przestępczej. 17 lipca 2026 roku mundurowi zatrzymali na terenie województwa śląskiego kobietę oraz dwóch mężczyzn. Podejrzani są obywatelami Polski w wieku od 33 do 64 lat. Z ustaleń śledczych wynika, że zajmowali się oni nielegalnym wytwarzaniem oraz wprowadzaniem do obrotu środków farmaceutycznych, takich jak hormon wzrostu, sterydy anaboliczne oraz leki na otyłość.

Magazyn z nielegalnymi produktami farmaceutycznymi

W trakcie przeprowadzonych czynności policjanci ujawnili wynajmowane pomieszczenie magazynowe, w którym przechowywano gotowe produkty. Na miejscu zabezpieczono pięć palet nielegalnych preparatów przeznaczonych do dalszej dystrybucji. Funkcjonariusze znaleźli tam również komponenty do produkcji, etykiety, puste opakowania oraz zestawy do konfekcjonowania leków. Produkcja odbywała się głównie w miejscach zamieszkania zatrzymanych osób, a warunki panujące w magazynie odbiegały od norm wymaganych przepisami.

Dystrybucja preparatów i zagrożenie dla zdrowia

Nielegalnie wytworzone preparaty były dostarczane do odbiorców za pośrednictwem firm kurierskich. Członkowie grupy starali się utrudnić swoją identyfikację, wykorzystując fałszywe dane podczas realizacji transakcji. Eksperci z zakresu farmacji wskazują, że przyjmowanie takich środków bez nadzoru lekarskiego stanowi niebezpieczeństwo dla zdrowia i życia. Produkty te nie były poddawane kontroli uprawnionych instytucji, a brak zachowania sterylności przy preparatach do wstrzykiwania może prowadzić do poważnych powikłań lub zakażeń.

Zarzuty i tymczasowy areszt dla podejrzanych

Wszyscy zatrzymani zostali doprowadzeni do Prokuratury Rejonowej Poznań-Grunwald w Poznaniu, gdzie usłyszeli zarzuty. Odpowiadają oni między innymi za udział w zorganizowanej grupie przestępczej oraz nielegalne wytwarzanie i wprowadzanie do obrotu produktów leczniczych. Prokurator przedstawił im również zarzut sprowadzenia niebezpieczeństwa dla życia lub zdrowia wielu osób. Na wniosek prokuratury sąd zdecydował o zastosowaniu wobec całej trójki tymczasowego aresztowania. Szczegółowy skład i wartość zabezpieczonych substancji zostaną określone po przeprowadzeniu specjalistycznych badań laboratoryjnych.

Źródło: Policja.pl