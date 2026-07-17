Oszustwo w Rzeszowie. 20-letni "odbierak" zatrzymany w Dębicy

Oszustwo metodą na wnuczka w Rzeszowie

13 lipca 2026 roku po godzinie 21:30 do komendy w Rzeszowie zgłosiła się 86-letnia kobieta, która została oszukana. Kilkadziesiąt minut wcześniej odebrała telefon od mężczyzny podającego się za jej wnuka. Sprawca przekonał seniorkę, że spowodował wypadek drogowy i potrzebuje pieniędzy na kaucję. W zmyślonej historii pojawiła się również informacja o kobiecie, która rzekomo uczestniczyła w tym zdarzeniu i walczyła w szpitalu o życie.

Seniorka przekazała gotówkę i biżuterię

Mieszkanka Rzeszowa uwierzyła w opowieść oszusta i przyznała, że posiada oszczędności. Niedługo po rozmowie telefonicznej do jej domu przyszedł młody mężczyzna. Seniorka przekazała mu worek śniadaniowy, w którym znajdowało się 12 000 zł oraz złota biżuteria, w tym pierścionki, obrączki i łańcuszki z medalikami. Łączną wartość przekazanych przedmiotów pokrzywdzona oszacowała na ponad 3000 zł.

Zatrzymanie 20-latka na parkingu w Dębicy

Kryminalni z Rzeszowa po otrzymaniu zgłoszenia ustalili, że mężczyzna mogący mieć związek z tym przestępstwem znajduje się w Dębicy. Funkcjonariusze z dębickiej jednostki otrzymali rysopis podejrzanego i 13 lipca 2026 roku przed północą zatrzymali go na parkingu sklepowym przy ulicy Kościuszki. Przy 20-latku policjanci znaleźli biżuterię oraz dużą ilość gotówki. Zabezpieczone mienie zostało później rozpoznane przez 86-latkę jako jej własność.

Zarzuty i areszt tymczasowy dla podejrzanego

Zatrzymany mężczyzna został przewieziony do Rzeszowa, gdzie funkcjonariusze przedstawili mu zarzut doprowadzenia seniorki do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie ponad 15 000 zł. Akta sprawy trafiły do Prokuratury Rejonowej dla miasta Rzeszów. 16 lipca 2026 roku sąd rozpatrzył wniosek prokuratora i zdecydował o zastosowaniu środka zapobiegawczego. 20-latek spędzi najbliższe 3 miesiące w areszcie tymczasowym.

Źródło: Policja.pl