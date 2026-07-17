ESKA Music Tour zawita do Giżycka. Muzyczne święto w żeglarskiej stolicy Polski

Giżycko nie bez powodu nazywane jest żeglarską stolicą Polski. Położone pomiędzy jeziorami Niegocin i Kisajno, od lat przyciąga turystów spragnionych kontaktu z naturą, aktywnego wypoczynku i wyjątkowego mazurskiego klimatu.
To jedno z tych miejsc, które trudno pomylić z jakimkolwiek innym. Woda otacza miasto niemal z każdej strony, przez jego centrum przepływa historyczny Kanał Łuczański, a w okolicy znajduje się ponad sto jezior. Nic dziwnego, że każdego lata do Giżycka przyjeżdżają tysiące żeglarzy, rowerzystów i miłośników wypoczynku na świeżym powietrzu.
Mazury w najlepszym wydaniu
Giżycko zachwyca nie tylko położeniem, ale także bogatą ofertą atrakcji. Nad jeziorem Niegocin działa Ekomarina – największy ekologiczny port jachtowy i pasażerski na Mazurach. To właśnie stąd można wyruszyć w rejs po Krainie Wielkich Jezior Mazurskich albo po prostu usiąść na nabrzeżu i obserwować kołyszące się na wodzie jachty.
Spacerowicze chętnie odwiedzają miejskie molo i promenady z widokiem na jezioro, a jednym z najpopularniejszych punktów miasta pozostaje zabytkowy most obrotowy na Kanale Łuczańskim – jedyny taki obiekt w Polsce, który do dziś obsługiwany jest ręcznie.
Warto także zajrzeć do Twierdzy Boyen, jednego z najlepiej zachowanych XIX-wiecznych obiektów fortyfikacyjnych w kraju. Rozległe mury, historyczne ekspozycje i liczne wydarzenia organizowane na jej terenie sprawiają, że jest to obowiązkowy punkt na mapie miasta.
Miasto stworzone dla aktywnych
Giżycko od dawna kojarzy się z żeglarstwem, ale możliwości aktywnego spędzania czasu jest tutaj znacznie więcej. Rejsy, kajaki, windsurfing, rowery wodne czy wycieczki rowerowe po Mazurskiej Pętli Rowerowej to tylko część propozycji dla odwiedzających.
Okoliczne lasy i jeziora tworzą doskonałe warunki do spacerów, biegania i wypoczynku z dala od miejskiego zgiełku. Wielu turystów podkreśla też wyjątkowy mikroklimat regionu oraz niezwykle czyste powietrze, które sprawiają, że nawet krótki pobyt pozwala naładować baterie.
Maryla Rodowicz gwiazdą wieczoru
Największą gwiazdą tegorocznego przystanku ESKA Music Tour będzie Maryla Rodowicz – jedna z najbardziej rozpoznawalnych i najdłużej obecnych na scenie artystek w historii polskiej muzyki rozrywkowej. Jej przeboje od dekad łączą pokolenia i niezmiennie rozbrzmiewają podczas największych koncertów i festiwali.
Publiczność usłyszy utwory, które na stałe zapisały się w historii polskiej muzyki, a wyjątkowa energia artystki po raz kolejny udowodni, dlaczego od lat pozostaje jedną z największych gwiazd estrady.
Przed głównym koncertem na scenie pojawią się również lokalni wykonawcy: Chillin Band, The Sunset, Kingska oraz Kordan, którzy zadbają o muzyczne rozgrzanie publiczności.
Wakacyjny koncert nad Niegocinem
ESKA Music Tour w Giżycku odbędzie się 25 lipca na Plaży Miejskiej. Początek wydarzenia zaplanowano na godzinę 16:00.
Połączenie koncertów, mazurskich krajobrazów i letniej atmosfery sprawia, że będzie to jedno z najbardziej wyczekiwanych wydarzeń wakacyjnego sezonu. W mieście, które od lat żyje muzyką, żeglarstwem i wielkimi wydarzeniami plenerowymi, taki koncert wydaje się wręcz naturalnym elementem lata. A Giżycko po raz kolejny pokaże, że potrafi łapać wiatr w żagle nie tylko na wodzie, ale również na scenie. Przybywajcie do żeglarskiej stolicy Mazur!
Tekst sponsorowany