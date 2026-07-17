ESKA Music Tour zawita do Giżycka. Muzyczne święto w żeglarskiej stolicy Polski

Giżycko nie bez powodu nazywane jest żeglarską stolicą Polski. Położone pomiędzy jeziorami Niegocin i Kisajno, od lat przyciąga turystów spragnionych kontaktu z naturą, aktywnego wypoczynku i wyjątkowego mazurskiego klimatu.

To jedno z tych miejsc, które trudno pomylić z jakimkolwiek innym. Woda otacza miasto niemal z każdej strony, przez jego centrum przepływa historyczny Kanał Łuczański, a w okolicy znajduje się ponad sto jezior. Nic dziwnego, że każdego lata do Giżycka przyjeżdżają tysiące żeglarzy, rowerzystów i miłośników wypoczynku na świeżym powietrzu.

Autor: Fot. Urząd Miejski w Giżycku/ gizycko.pl/ Materiały prasowe

Mazury w najlepszym wydaniu

Giżycko zachwyca nie tylko położeniem, ale także bogatą ofertą atrakcji. Nad jeziorem Niegocin działa Ekomarina – największy ekologiczny port jachtowy i pasażerski na Mazurach. To właśnie stąd można wyruszyć w rejs po Krainie Wielkich Jezior Mazurskich albo po prostu usiąść na nabrzeżu i obserwować kołyszące się na wodzie jachty.

Spacerowicze chętnie odwiedzają miejskie molo i promenady z widokiem na jezioro, a jednym z najpopularniejszych punktów miasta pozostaje zabytkowy most obrotowy na Kanale Łuczańskim – jedyny taki obiekt w Polsce, który do dziś obsługiwany jest ręcznie.

Warto także zajrzeć do Twierdzy Boyen, jednego z najlepiej zachowanych XIX-wiecznych obiektów fortyfikacyjnych w kraju. Rozległe mury, historyczne ekspozycje i liczne wydarzenia organizowane na jej terenie sprawiają, że jest to obowiązkowy punkt na mapie miasta.

Autor: Fot. Urząd Miejski w Giżycku/ gizycko.pl/ Materiały prasowe

Miasto stworzone dla aktywnych

Giżycko od dawna kojarzy się z żeglarstwem, ale możliwości aktywnego spędzania czasu jest tutaj znacznie więcej. Rejsy, kajaki, windsurfing, rowery wodne czy wycieczki rowerowe po Mazurskiej Pętli Rowerowej to tylko część propozycji dla odwiedzających.

Okoliczne lasy i jeziora tworzą doskonałe warunki do spacerów, biegania i wypoczynku z dala od miejskiego zgiełku. Wielu turystów podkreśla też wyjątkowy mikroklimat regionu oraz niezwykle czyste powietrze, które sprawiają, że nawet krótki pobyt pozwala naładować baterie.

Autor: Fot. Urząd Miejski w Giżycku/ gizycko.pl/ Materiały prasowe

Maryla Rodowicz gwiazdą wieczoru

Największą gwiazdą tegorocznego przystanku ESKA Music Tour będzie Maryla Rodowicz – jedna z najbardziej rozpoznawalnych i najdłużej obecnych na scenie artystek w historii polskiej muzyki rozrywkowej. Jej przeboje od dekad łączą pokolenia i niezmiennie rozbrzmiewają podczas największych koncertów i festiwali.

Autor: Materiały prasowe / Materiały prasowe

Publiczność usłyszy utwory, które na stałe zapisały się w historii polskiej muzyki, a wyjątkowa energia artystki po raz kolejny udowodni, dlaczego od lat pozostaje jedną z największych gwiazd estrady.

Przed głównym koncertem na scenie pojawią się również lokalni wykonawcy: Chillin Band, The Sunset, Kingska oraz Kordan, którzy zadbają o muzyczne rozgrzanie publiczności.

Wakacyjny koncert nad Niegocinem

ESKA Music Tour w Giżycku odbędzie się 25 lipca na Plaży Miejskiej. Początek wydarzenia zaplanowano na godzinę 16:00.

Autor: Miasto Giżycko / Materiały prasowe

Połączenie koncertów, mazurskich krajobrazów i letniej atmosfery sprawia, że będzie to jedno z najbardziej wyczekiwanych wydarzeń wakacyjnego sezonu. W mieście, które od lat żyje muzyką, żeglarstwem i wielkimi wydarzeniami plenerowymi, taki koncert wydaje się wręcz naturalnym elementem lata. A Giżycko po raz kolejny pokaże, że potrafi łapać wiatr w żagle nie tylko na wodzie, ale również na scenie. Przybywajcie do żeglarskiej stolicy Mazur!

Tekst sponsorowany