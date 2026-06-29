Paluch świętuje wielki jubileusz w katowickim Spodku - tego nie można przegapić!

Poznań wyprzedany, teraz czas na Śląsk!

Po tym, jak bilety na koncert w Poznaniu rozeszły się w mgnieniu oka, artysta kieruje swoją energię na Śląsk. A jak wiedzą najwierniejsi fani - Paluch w Katowicach to zawsze coś więcej niż zwykły koncert. To spotkanie pełne pasji, autentyczności i niesamowitej więzi z publicznością.

Podróż przez historię polskiego rapu

Koncert „O MÓJ BORZE” to nie tylko świętowanie 20-lecia na scenie, ale także 10. rocznica wydania kultowego albumu „OKO”. To okazja, by wziąć udział w muzycznej podróży przez dwie dekady twórczości rapera. Od podziemnych, analogowych początków, przez przełomowe albumy, aż po dominację na szczytach list przebojów i platform streamingowych. Tego wieczoru usłyszymy opowieść o ewolucji artysty, który na stałe zapisał się w kanonie polskiej muzyki.

Plejada gwiazd na jednej scenie

Jak na tak wyjątkowy jubileusz przystało, scena Spodka będzie pękać w szwach od znakomitych gości! Paluch zaprosił ikony sceny, z którymi przez lata tworzył historię polskiego rapu. Razem z nim wystąpią:

Słoń

Kali

Kękę

Aifam

Molesta Ewenement

Hubert.

Białas

A to nie wszystko! Organizatorzy zapowiadają również udział gości specjalnych, co gwarantuje wieczór pełen niespodzianek i niezapomnianych momentów.

Nie czekaj, bądź częścią tej historii!

To nie będzie zwykły koncert. To będzie święto polskiego hip-hopu, spotkanie pokoleń fanów i celebracja drogi, jaką przeszedł jeden z najbardziej charyzmatycznych raperów w kraju. Jeśli chcesz poczuć energię tysięcy gardeł, usłyszeć na żywo kultowe utwory i zobaczyć na jednej scenie legendy rapu, nie możesz tego przegapić.

Nie zwlekaj z decyzją - Poznań już pokazał, jak wielkie jest zainteresowanie. Zapewnij sobie miejsce na tym historycznym wydarzeniu w katowickim Spodku. Bilety dostępne pod TYM LINKIEM. Koncert zaplanowany jest na 17 października 2026 roku.