Hubert Hurkacz wygrywa w Wimbledonie. Z kim zagra w kolejnej rundzie?

Powrót po kontuzji

Hubert Hurkacz udanie zainaugurował tegoroczny Wimbledon. Polski tenisista pokonał w pierwszej rundzie Norwega Caspera Ruuda w trzech setach: 6:4, 6:2, 7:6 (9-7). To niezwykle ważny występ dla naszego zawodnika.

Triumf ten oznacza, że Hurkacz wraca na londyńską trawę z przytupem. Jest to jego pierwszy mecz w tym turnieju od momentu odniesienia kontuzji kolana, która wykluczyła go z gry na dłuższy czas dwa lata temu.

Z kim zagra Hurkacz w drugiej rundzie?

Kolejnym przeciwnikiem polskiego tenisisty będzie zwycięzca spotkania pomiędzy Serbem Hamadem Medjedoviciem a Austriakiem Sebastianem Ofnerem. Hurkacz czeka teraz na rozstrzygnięcie tego pojedynku, aby poznać swojego rywala na drodze do dalszych sukcesów.

Turniej Wimbledon to jedno z najważniejszych wydarzeń w kalendarzu tenisowym. Dobra dyspozycja Huberta Hurkacza napawa optymizmem kibiców, liczących na jego daleki awans w tych prestiżowych rozgrywkach.