Florence + the Machine na Open’er Festival 2026. O której godzinie zespół wystąpi na wydarzeniu?

Zespół Florence + the Machine powstał już niemal dwie dekady temu, w 2007 roku i od samego początku na jego czele stoi niezwykle charyzmatyczna Florence Welch. Grupa zadebiutowała wydawniczo już w 2009 roku kultowym dziś krążkiem Lungs, z którego pochodzi m.in. przebój Dog Days Are Over. Płyta okazała się wielkim sukcesem, zwłaszcza w Wielkiej Brytanii, ale także w Polsce, gdzie dotarła na szczyt zestawienia OLiS.

Formacja nie zwalnia tempa, mając obecnie na koncie już łącznie sześć płyt, poza debiutanckim Lungs również Ceremonials, How Big, How Blue, How Beautiful, High as Hope, Dance Fever oraz najnowszą, Everybody Scream, która ukazała się pod koniec października ubiegłego roku.

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Florence + the Machine zagrali w 2026 roku w Polsce dwa razy!

W ramach promocji najnowszego studyjnego albumu formacja wyruszyła w trasę koncertową, która objęła swoim zasięgiem także Polskę. Zespół zagrał w krakowskiej TAURON Arenie już na początku marca tego roku.

Bardzo szybko po tym świetnie ocenianym, energetycznym występie okazało się, że Florence + the Machine jeszcze w tym roku wrócą do Polski! Ogłoszono, że grupa jest jednym z headlinerów tegorocznego Open'er Festival 2026!

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Florence + the Machine na Open'er Festival 2026. O której godzinie zagra zespół?

Open'er Festival 2026 startuje już dosłownie za moment! W tym roku wydarzenie odbywa się w dniach 1-4 lipca, tradycyjnie już na terenie Lotniska Gdynia-Kosakowo.

Jak przystało na rolę headlinera, grupa z Florence Welch na scenie zagra na scenie głównej, tj. Orange Main Stage. Formacja zabierze zebraną na Open'erze publiczność do swojego magicznego, muzycznego świata już pierwszego dnia imprezy! Florence + the Machine wystąpią o godzinie 00:15.

W poniższym artykule znajdziesz rozkład godzinowy wszystkich koncertów: