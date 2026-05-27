The Roots - ikony hip-hopu, jazzu i soulu

Założony pod koniec lat 80. przez Questlove’a i Black Thoughta kolektyw z Filadelfii to prawdziwa instytucja. The Roots, dwunastokrotnie nominowani do nagrody GRAMMY, słyną z unikalnego połączenia hip-hopu, jazzu, soulu i funku. Ich globalna rozpoznawalność to także zasługa wieloletniej obecności jako house band w programie The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, co ugruntowało ich pozycję w mainstreamie.

The Roots na żywo - energia i mistrzowska improwizacja

Koncerty The Roots to legendarne przeżycie, które od ponad trzech dekad wyznacza standardy dla muzyki hip-hopowej na żywo. Występy zespołu to połączenie mistrzowskiej muzykalności, porywającej improwizacji i energii, która niezmiennie przyciąga kolejne pokolenia fanów. Na Letniej Scenie Progresji grupa zaprezentuje materiał ze swojej bogatej dyskografii, a ich show jest uznawane za jedno z najlepszych koncertowych doświadczeń na świecie.

The Roots Warszawa 2026 - bilety, data i miejsce koncertu

Nie przegap tego historycznego wydarzenia! Koncert The Roots odbędzie się 7 lipca 2026 roku na Letniej Scenie Progresji w Warszawie. Jako support wystąpi Oddisee & Good Company Band. Bilety są już dostępne w sprzedaży. Zapewnij sobie miejsce na jednym z najbardziej wyczekiwanych koncertów roku!

Szczegóły wydarzenia:

Organizator: BIG x L2L - Live2Listen