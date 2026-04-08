Open'er 2026 - line-up. Kto wystąpi na festiwalu w Gdyni? [Lista gwiazd]

Open'er Festival 2026 to wydarzenie, na które już teraz czekają tysiące fanów. Ponownie nad Bałtyk zjedzie wielu polskich i zagranicznych artystów cieszących się rzeszami miłośników. W minionych latach na scenach Open'era wystąpiły takie gwiazdy, jak Dua Lipa, Maneskin, Charlie XCX, Sam Smith, Raye czy Linkin Park. Kilka występów podczas ostatniej edycji trafiło po kilkuletniej przerwie na antenę telewizji. Kto pojawi się w Gdyni w 2026 roku? Jak przekazali już organizatorzy, koncerty odbędą się w dniach 1-4 lipca. Bilety są już dostępne w sprzedaży w opcjach jednodniowej, weekendowej i 4-dniowej.

Open'er Festival 2026 - line-up. Kto wystąpi?

Poznaliśmy już wielu artystów, którzy uświetnią kolejną edycję popularnego w Polsce festiwalu. Do Open'era mogą odliczać fani rocka. Po sukcesie najnowszego albumu australijska formacja Nick Cave & The Bad Seeds wraca do Europy, a na jej trasie nie mogło zabraknąć Polski. Na Open'erze pojawi się też legendarna grupa The Cure. Działający od lat 70. brytyjski zespół może się pochwalić wieloma osiągnięciami, a w Gdyni wystąpi w pięcioosobowym składzie.

23 października organizatorzy poinformowali, że ostatniego dnia festiwalu będzie można wybrać się na koncert popularnego artysty, który jeszcze nigdy nie wystąpił w Polsce. To Teddy Swims, znany m.in. z hitu "Lose control". Do line-upu dołączyli też m.in. Zara Larsson, LP, Kneecap, JADE, Addison Rae czy Florence + The Machine.

Open'er Festival 2026 - harmonogram

Aktualnie znamy ponad 25 wykonawców, którzy pojawią się na nadchodzącej edycji festiwalu. Kolejne ogłoszenia odbędą się w późniejszych terminach; harmonogram będziemy aktualizować na bieżąco.

1 lipca 2026:

Zara Larsson

David Byrne

The xx

Matt Berninger

Kneecap

Florence + The Machine

2 lipca 2026:

Calvin Harris

Halsey

Clipse

Nick Cave & The Bad Seeds

IDLES

Renee Rapp

Audrey Nuna

DON WEST

3 lipca 2026:

Ethel Cain

The Cure

Sofi Tukker

The Afghan Whigs

Anna von Hausswolff

Martin Garrix

¥ØU$UK€ ¥UK1MAT$U

Oki

4 lipca 2026:

Addison Rae

Teddy Swims

JADE

PinkPantheress

horsegiirL

LP

Tomora

