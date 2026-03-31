Koncerty Céline Dion 2026 - jak kupić bilety? Wcześniej trzeba się zarejestrować! Wyjaśniamy, jak to zrobić

Céline Dion oficjalnie wraca na scenę. Po odwołanej trasie koncertowej z powodu pandemii oraz problemach zdrowotnych, które uniemożliwiały jej występowanie na scenie i poprawne śpiewanie, słynna wokalistka znów wystąpi przed swoimi fanami. Legendarna artystka zagra 10 koncertów już jesienią tego roku. Wszystkie odbędą się w Paryżu, który jest dla niej bardzo ważnym miastem. Miejscem wszystkich koncertów będzie stadion Paris La Défense Arena, który mieści 40 tysięcy osób. Oznacza to, że już niedługo prawie pół miliona fanów zobaczy Céline Dion. Występy odbędą się w następujące dni:

12 września

16 września

19 września

23 września

26 września

30 września

3 października

7 października

10 października

14 października

Jak się dostać na koncert? Wyjaśniamy proces sprzedaży biletów.

Céline Dion - koncerty 2026. Jak kupić bilety?

Aby móc kupić bilet na koncert Céline Dion, trzeba się zarejestrować w specjalnej platformie. Rejestracja odbywa się za pośrednictwem Fair AXS. Rozpoczęła się 30 marca i potrwa do 2 kwietnia do godziny 19:00. Zapisać się mogą tylko osoby, które posiadają konto na Fair AXS. W rejestracji trzeba podać imię i nazwisko, kraj pochodzenia, adres e-mail, numer telefonu i adres pocztowy. Co więcej, trzeba zarejestrować swoją kartę płatniczą! Po wpisaniu danych trzeba zaakceptować przelew na 0 złotych. Taka forma weryfikacji ma powstrzymać oszustów. Link: axs.com/celine2026

Céline Dion - koncerty 2026. Kiedy sprzedaż biletów?

Po zakończeniu rejestracji chętnych organizatorzy wylosują pulę osób, które będą miały dostęp do przedsprzedaży biletów. Wybrani zarejestrowani otrzymają e-mail z informacją o swoim statusie między 6 a 9 kwietnia. Ci, którzy nie zostaną wybrani do przedsprzedaży, trafią na listę oczekujących. Będą mieli kolejną możliwość zakupu biletów podczas sprzedaży ogólnej, która rozpocznie się 10 kwietnia o godzinie 10:00.

Céline Dion - koncerty 2026. Ile kosztują bilety?

Cena biletów na koncerty Céline Dion w Paryżu nie są jeszcze znane. Poznamy je w momencie rozpoczęcia sprzedaży. Francuski dziennik Le Parisien informuje jednak, że za wejściówki trzeba będzie zapłacić od 90 do 300 euro.