Twój bieg zaczyna się tutaj — Zalando zaprasza na wspólne bieganie i „finish line” w Warszawie

Na przestrzeni ostatnich lat bieganie w Polsce zmieniło swoje oblicze. Coraz rzadziej jest postrzegane wyłącznie jako aktywność fizyczna, a coraz częściej jako element stylu życia - sposób na uporządkowanie dnia, radzenie sobie ze stresem i budowanie równowagi między pracą a czasem dla siebie. Te obserwacje potwierdza badanie „Twój bieg zaczyna się tutaj”, zrealizowane przez Bieganie.pl we współpracy z Zalando. Wśród badanych bieganie odgrywa istotną rolę w codziennym życiu: aż 75% trenuje 2–4 razy w tygodniu, a ponad 70% pokonuje co najmniej 25 km tygodniowo. Jednocześnie ma ono bardzo osobisty wymiar — ponad 94% określa je jako swój „me time”, moment na reset i odcięcie się od bodźców ( Badanie „Twój bieg zaczyna się tutaj”, przeprowadzone w marcu 2026 roku, opiera się na odpowiedziach 1575 aktywnych uczestników związanych ze społecznością Bieganie.pl.).

Aby przełożyć tę ideę na lokalne działania, Zalando wzmacnia kampanię digitalową i OOH poprzez współpracę z BAKEN oraz cykl biegów społecznościowych realizowanych wspólnie z Bieganie.pl.

Kampania „Twój bieg zaczyna się tutaj” wyrasta z uniwersalnego i bliskiego biegaczom momentu zawahania – tej krótkiej walki myśli, czy zostać w domu, czy jednak wyjść pobiegać. Wiemy, że najtrudniejszym dystansem do pokonania jest często próg własnych drzwi” – mówi Małgorzata Sokolik, Head of Marketing CEE w Zalando. „Naszym celem jest zmiana momentu zawahania w konkretne działanie. W Zalando odpowiadamy na nie szerokim wyborem asortymentu dla biegaczy – przygotowanym na każdą pogodę, każdy teren i na każdą wymówkę. Wierzymy, że kiedy czujesz się pewnie w swoim zestawie, nie tylko biegasz, ale świadomie wybierasz bieganie. Tę energię przenosimy bezpośrednio w przestrzeń miejską Warszawy, współorganizujący przez cały kwiecień cykl biegów, które pozwalają poczuć tę pewność w praktyce.”

Społeczność: Zalando Social Run powered by Bieganie.pl

Badanie „Twój bieg zaczyna się tutaj” podkreśla również znaczenie społeczności. Choć dla 70% biegaczy jest ona kluczowa, większość nie angażuje się w formalne run cluby. Wskazuje to na wyraźną barierę wejścia, mimo że czynniki takie jak poczucie wspólnoty (30%), atmosfera i dzielenie się pasją mają ogromną siłę przyciągania.

W odpowiedzi na to Zalando we współpracy z ekspertami z Bieganie.pl organizuje trzy niedzielne biegi grupowe. Inicjatywa skierowana jest do biegaczy na różnych poziomach zaawansowania i o różnych stylach biegania – tworzy przestrzeń zarówno dla tych, którzy stawiają na wyniki, jak i dla tych, którzy szukają po prostu wspólnego, dobrego czasu na trasie.

Daty: 12 kwietnia | 19 kwietnia | 26 kwietnia

Formuła: 2 grupy podczas każdego biegu - dla różnych poziomów zaawansowania

Cel: Bez ocen, bez presji — po prostu bieganie

Zapisy na Zalando Social Runs startują o 12:00 kolejno:

02 kwietnia – bieg 12.04 (Social Run powered by Vogue Sport & Wellness)

09 kwietnia – bieg 19.04

20 kwietnia – bieg 26.04

Aby wziąć udział w biegach, zapisz się poprzez formularz dostępny na: Bieganie.pl oraz kanałach trenerów prowadzących biegi. 12.04 - Kasia Żbikowska / @kasia_thinkandmove oraz Jan Boniecki / @janboniecki. 19.04 – Gabriela Czarska / @gabriella.czarska oraz Marcin Sałata / @trenersalata 26.04 – Oswald Rodrigo Pereira / @oswaldrp oraz Joanna Jóźwik / @jaonna.jozwik

Zalando Zone w BAKEN (Browary Warszawskie)

Nie wiesz, jaki sprzęt będzie dla Ciebie najlepszy? W każdą niedzielę, w godzinach 9:00–13:00, w BAKEN w Browarach Warszawskich działać będzie Zalando Zone. Na miejscu dostępna będzie selekcja butów biegowych na nadchodzący sezon od marek takich jak adidas, Nike, New Balance, ASICS, Hoka czy Saucony.

Eksperci pomogą dobrać odpowiednie produkty: bez skomplikowanego języka, oferując praktyczne wsparcie w wyborze zestawu, w którym poczujesz się (i będziesz wyglądać) najlepiej.

Nagroda: „Finish Line” Bagel by Mariusz Mac

W ramach współpracy z BAKEN, kucharz i twórca internetowy Mariusz Mac stworzył „Finish Line” - zestaw śniadaniowy dla tych, którzy zamiast zostać w łóżku, wybierają ruch.

Niezależnie od tego, czy potrzebujesz energii przed biegiem, czy nagrody po porannym treningu - to idealna propozycja, która łączy przyjemność z dobrym wyborem. Dodatkowa pozycja w menu będzie dostępna w warszawskiej kawiarni BAKEN od 11 kwietnia do 3 maja.

Materiał reklamowy