Ten fason spódnicy wraca po latach. Wiosną 2026 zobaczysz go wszędzie

Jeansowe spódnice midi znów na topie

Denim od lat nie schodzi z modowej sceny, ale w 2026 roku pojawia się w nowej roli. Zamiast spodni pierwsze skrzypce zaczynają grać spódnice. Stylistki podkreślają, że jeans w tej formie daje ogromne możliwości stylizacyjne i świetnie sprawdza się w przejściowych porach roku, takich jak wiosna.

Moda zatacza koło

Chodzi o jeansową spódnicę midi, która wraca do łask po latach nieobecności. Ten fason sięga za kolano lub do połowy łydki, dzięki czemu jest niezwykle uniwersalny i pasuje do wielu sylwetek. Wiosną 2026 zobaczysz ją zarówno w klasycznych, prostych wersjach, jak i z rozcięciem z przodu, guzikami czy lekko spranym efektem.

Jeansowa midi świetnie wygląda z białym T-shirtem i sneakersami, ale równie dobrze komponuje się z marynarką, botkami czy sandałami na obcasie. To idealny kompromis między kobiecością a wygodą, dlatego wszystko wskazuje na to, że stanie się jednym z najczęściej wybieranych elementów garderoby w nadchodzącym sezonie.