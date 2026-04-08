Anastazja Kuś z mamą. Jak siostry? Obie ubrały bardzo krótkie spódniczki!

Córka byłego piłkarskiego reprezentanta Polski, Marcina Kusia, od wczesnego dzieciństwa ma bliski kontakt ze sportem. Lekkoatletyczna ścieżka Anastazji Kuś nabiera tempa. Na początku 2026 roku zawodniczka ustanowiła nowy rekord Polski w kategorii do lat 20, uzyskując czas 52,50 s, oraz uplasowała się na czwartej pozycji podczas halowych mistrzostw kraju. Sportsmenka wzięła również udział w rywalizacji sztafet 4x400 metrów podczas Halowych Mistrzostw Świata w Toruniu, gdzie polska drużyna minimalnie przegrała walkę o medal, kończąc zmagania tuż za podium. Zaledwie kilka dni po tym starcie osiemnastolatka zaskoczyła kibiców, debiutując w turnieju Cupra Padlowe, który stanowi połączenie sportowej rywalizacji z elementami show-biznesu.

Fani tenisa kochali się w niej latami. Ana Ivanović zbliża się do czterdziestki i wciąż zachwyca!

39

Anastazja Kuś i Alicja Kuś w spódniczkach jak siostry

„Game, set, match. Zapomniałam, jak bardzo kocham te emocje na korcie. Dziękuję Cupra Padlowe za tę możliwość! Tenisowa dziewczyna na zawsze”

- lekkoatletka opublikowała na swoim profilu fotografie ze wspomnianego turnieju, wyrażając ogromny zachwyt nad przebiegiem wydarzenia. Udział w zawodach dobitnie udowodnił, że zawodniczka nadal darzy tenis wielkim sentymentem. A tę pasję mogła tym razem realizować bezpośrednio na korcie u boku swojej matki, Alicji Kuś.

Opublikowane w internecie fotografie matki oraz córki błyskawicznie zyskały ogromną popularność i sprowokowały lawinę reakcji ze strony internautów. Obserwatorzy byli pod wielkim wrażeniem doskonałego wyglądu obu pań, zwracając uwagę na ich znakomitą formę fizyczną. Bardzo krótkie, klasyczne stroje tenisowe idealnie wyeksponowały ich sylwetki, a wielu kibiców otwarcie przyznało, że czterdziestopięcioletnia kobieta grająca w parze z córką wyglądała bardziej jak jej starsza siostra!

Nowy dom Piotra Żyły zachwyca fanów. Tak skoczek mieszka z Marceliną Ziętek

Matka uzdolnionej biegaczki w przeszłości sama odnosiła sukcesy na parkietach tańca towarzyskiego, a także zdobywała cenne doświadczenie zawodowe jako dziennikarka sportowa. W przypadku tej rodziny nie tylko wybitne predyspozycje do aktywności fizycznej, ale również wyjątkowa uroda stanowią cechę stale przekazywaną z pokolenia na pokolenie! Pamiątkowe zdjęcia ze wspomnianego turnieju rozgrywanego na korcie padlowym zamieszczono poniżej, w dolnej części artykułu.