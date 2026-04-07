Ceni biletów na koncerty Celine Dion w Paryżu 2026. Tyle trzeba zapłacić za wejściówki

Celine Dion - ceny biletów na koncerty w Paryżu nie są już tajemnicą. Jedna z najlepiej sprzedających się artystek muzycznych w historii ogłosiła właśnie serię ekskluzywnych koncertów, które jesienią tego roku zagra w Paryżu. Plotki o tym, że znana z hitów "My Heart Will Go On", "The Power of Love" czy "That's The Way It Is" wokalistka powraca na scenę, od tygodni elektryzowały media na całym świecie. Na ulicach stolicy Francji pojawiły się najpierw tajemnicze plakaty, a chwilę później Dion usunęła wszystkie posty ze swojego Instagrama.

Wszystko stało się jasne w dniu 58. urodzin artystki. Celine Dion ogłosiła rezydenturę, obejmującą 10 koncertów w paryskiej Defense Arena, która może pomieścić około 45 tysięcy osób. Jak wynika jednak z najnowszych ustaleń - w jednym widowisku gwiazdy udział weźmie około 30 tysięcy wielbicieli. Zainteresowanie wejściówkami okazało się ogromne. Za sprawą formularza dostępnego na stronie Dion gotowość na zdobycie biletów wyraziło kilka milionów fanów! Nic dziwnego, skoro jej poprzednia trasa koncertowa, "Courage World Tour", w ramach której miała zagrać także w Polsce, została odwołana. Najpierw z powodu pandemii COVID-19, a następnie problemów zdrowotnych wokalistki. Dion cierpi bowiem na zespół sztywnego człowieka (SPS) - rzadkie, nieuleczalne schorzenie neurologiczne o podłożu autoimmunologicznym.

Ceny biletów na koncerty Celine Dion

Ile kosztują bilety na koncerty Celine Dion w Paryżu? We wtorek, 7 kwietnia, wystartowała pierwsza przedsprzedaż wejściówek na paryskie show wokalistki, dostępna dla fanów, którzy wcześniej zarejestrowali się poprzez specjalny formularz i otrzymali kody umożliwiające zakup. Dzięki temu znamy już ceny biletów na koncerty Celine Dion. Oto one.

Trybuny:

Kategoria złota: 232,50 euro

Kategoria 1: 199,50 euro

Kategoria 2: 133,50 euro

Kategoria 3: 111,50 euro

Kategoria 4: 89,50 euro

Miejsca na płycie:

Płyta Prestige: 298,50 euro

Płyta Diamentowa: 276,50 euro

Płyta Złota: 232,50 euro

Kategoria 1: 199,50 euro

Kategoria 2: 133,50 euro