Oki wydał EP-kę, a na niej Machine Gun Kelly! Raper zagra na Open'er Festival 2026

Ostatnie miesiące były dla fanów Okiego czasem pełnym spekulacji i domysłów. Artysta, znany z dynamicznego stylu i charyzmatycznej prezencji, po premierze albumu "PRODUKT47" w 2022 roku koncentrował się na pracy nad nowym materiałem, ale niewiele na ten temat zdradzał. Cisza, która zapanowała wokół jego osoby, a także tajemnicze zapowiedzi w sieci tylko podsycały ciekawość i oczekiwania. Powrót Okiego z EP-ką "REKLAMACJA'47: CD1" jest więc wydarzeniem długo wyczekiwanym.

Oki wraca z nową EP-ką: kawałek z Machine Gun Kellym i diss na Kinny Zimmera

Na EP-ce "REKLAMACJA'47: CD1" - wydanej przez Okiego jako jeden, 12-minutowy film - znalazły się cztery utwory, spośród których aż trzy wyprodukował @atutowy. Szczególnym zainteresowaniem cieszy się kawałek "my love", w którym gościnnie pojawił się amerykański raper Machine Gun Kelly. Niewątpliwie wiele będzie się też mówiło o dissowym numerze "shoota!!!", wycelowanym w Kinny'ego Zimmera. Na horyzoncie maluje się zatem kolejny beef w świecie rapu. Pozostałe dwa utwory na EP-ce, to "nobodylovesu" i "Ile byś dał?". Umieszczone w tytule "CD1" sugeruje też, że niedługo możemy się spodziewać kolejnych premier. Jakich dokładnie? 12 czerwca Oki wyda swój kolejny, szósty już w karierze album.

Oki wśród gwiazd Open'er Festival 2026

U popularnego rapera ostatnia premiera EP-ki nie jest aktualnie jedynym ważnym wydarzeniem. Organizatorzy tegorocznej edycji Open'er Festival w Gdyni potwierdzili, że Oki wystąpi tam 3 lipca na Tent Stage. Przypomnijmy, że w 2025 roku raper zakończył swoją drugą solową trasę koncertową, "WE ARE ERA47 TOUR". Zwieńczył ją pierwszy w historii polskiej sceny raperskiej koncert w formule 360 stopni. Oki zdobył też nagrodę Popkillera 2025 w kategoriach "Raper Roku" i "Trendsetter Roku".

ZOBACZ TEŻ: Florence and the Machine ponownie w Polsce! Zespół zagra dla fanów w 2026 roku [Data, miejsce, bilety]