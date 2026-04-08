Fani tenisa kochali się w niej latami. Ana Ivanović zbliża się do czterdziestki i wciąż zachwyca!

Przyszła na świat w listopadzie 1987 roku i już jako dziecko zdradzała ogromne predyspozycje do sportu. Prawdziwy przełom w karierze Any Ivanović nastąpił w 2008 roku, gdy triumfowała w wielkoszlemowym French Open, obejmując na 12 tygodni prowadzenie w światowym rankingu WTA. Zmagania na korcie przyciągały tłumy, jednak równie wielkie emocje wzbudzała jej wyjątkowa uroda. Dzięki niej młoda Serbka błyskawicznie podpisała lukratywne umowy reklamowe i zyskała miano prawdziwej ikony na długie lata!

Ana Ivanović kończy 39 lat. Za nią głośny rozwód

Kiedy w grudniu 2016 roku, mając zaledwie 29 lat, ogłosiła rozbrat z zawodowym tenisem, postanowiła poświęcić się bliskim. W tym samym roku wzięła w Wenecji ślub z cenionym niemieckim piłkarzem Bastianem Schweinsteigerem. Relacja dwójki wybitnych sportowców uchodziła za absolutny ideał. Małżeństwo powitało na świecie trzech chłopców: Lukę w 2018, Leona w 2019 oraz Theo w 2023 roku. Zakochani regularnie publikowali w internecie kadry ze swojej rodzinnej sielanki, wyrastając na jeden z najbardziej uwielbianych duetów w świecie sportu.

Rodzinna harmonia dobiegła końca w lipcu 2025 roku. To właśnie wtedy pełnomocnik prawny Serbki oficjalnie przekazał informację o zakończeniu trwającego dziewięć lat małżeństwa, argumentując tę decyzję przez „różnice nie do pogodzenia”. Rozwód zszokował ich sympatyków, tym bardziej że już wcześniej pojawiały się plotki o poważnych problemach pary, w tym o rzekomej zdradzie ze strony piłkarza. Obecnie Ana Ivanović próbuje odnaleźć się w zupełnie nowym etapie życia. Wciąż imponuje znakomitą formą i urodą za pośrednictwem mediów społecznościowych. Na samym Instagramie zgromadziła ponad 1,5 miliona obserwujących, a po rozpadzie związku jej aktywność w internecie jeszcze bardziej przybrała na sile, ku uciesze fanów. Więcej zdjęć Any Ivanović znajdziesz w naszej galerii.

