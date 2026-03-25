On Air Music Awards 2026 - nominacje. Kto ma szanse na nagrody? Ruszyło głosowanie!

On Air Music Awards 2026 to wydarzenie, podczas którego wyróżnieni zostaną artyści, którzy podbijali listy przebojów w polskich stacjach radiowych w ostatnim roku. Mogliście ich słyszeć m.in. w Radiu ESKA. Znamy nominowanych! Oto oni.
On Air Music Awards 2026 - nominowani
Przebój Roku
- Wiktor Dyduła, Kasia Sienkiewicz - "Nie mówię tak, nie mówię nie"
- Kuban & Favst - "kyoto" (feat. Zalia)
- Dawid Podsiadło - "Pięknie płyniesz"
- Sobel, francis, Deemz - "KOCHASZ?"
- Fukaj, Vito Bambino - "Zabiorę Cię Tam"
- Pezet, Auer - "Dom Nad Wodą"
- Oskar Cyms - "Co noc"
- Sylwia Grzeszczak - "słowa na K"
- Roxie - "Błękit"
- Dawid Kwiatkowski, Kayah - "Proszę tańcz"
Artysta Roku
- Dawid Podsiadło
- Vito Bambino
- Wiktor Dyduła
- Igo
- Mrozu
- Oskar Cyms
Artystka Roku
- Zalia
- Daria Zawiałow
- Kaśka Sochacka
- Roxie
- Sylwia Grzeszczak
- Bletka
Radiowy Debiut Roku
- pszona
- Wiktoria Kida
- Kuba i Kuba
- Maciej Skiba
- Wani
- Jeremi Sikorski
Rock i muzyka alternatywna
- Dżem
- Luxtorpeda
- Hey
- Lady Pank
- Dziwna Wiosna
- Pull the Wire
Hip Hop
- Sobel
- Fukaj
- Taco Hemingway
- Żabson
- Pezet
- Gibbs
Muzyka w sieci
- MIÜ, Zalia, Koder, Leon Krześniak - "dopóki się nie znüdzisz"
- Pezet, Auer- "Dom Nad Wodą"
- Kuban & Favst - "kyoto" (feat. Zalia)
- Sobel - "Całe lato"
- Bambi - "Czemu nie śpisz?"
- Julia Wieniawa - "Kocham"
Pop
- Wiktor Dyduła, Kasia Sienkiewicz - "Nie mówię tak, nie mówię nie"
- Oskar Cyms - "Co noc"
- Sylwia Grzeszczak - "słowa na K"
- Carla Fernandes - "Co, jeśli?"
- Roxie - "Błękit"
- Dawid Kwiatkowski, Kayah - "Proszę tańcz"
Duet / Współpraca /Projekt muzyczny
- Wiktor Dyduła, Kasia Sienkiewicz - "Nie mówię tak, nie mówię nie"
- Kuban & Favst - "kyoto" (feat. Zalia)
- Fukaj, Vito Bambino - "Zabiorę Cię Tam"
- Kuban, Mrozu, Favst - "zanim spadnie deszcz"
- Dawid Podsiadło, Kaśka Sochacka - "samoloty"
- MIÜ, Zalia, Koder, Leon Krześniak - "dopóki się nie znüdzisz"
ZOBACZ TAKŻE: Najwięksi przegrani Fryderyków 2026. Szokujące braki nominacji dla wielkich gwiazd
On Air Music Awards 2026 - jak głosować?
Zwycięzców On Air Music Awards 2026 wybiorą fani w głosowaniu online. Swoich faworytów można wspierać już teraz! Jak to zrobić? Wystarczy wejść na stronę tvn.pl/onairmusicawards.
On Air Music Awards 2026 - kiedy i gdzie?
Gala On Air Music Awards 2026 odbędzie się w czwartek, 9 kwietnia w w katowickim Spodku. Wydarzenie będzie transmitowane na żywo na antenie TVN. Start o godzinie 20:50.