On Air Music Awards 2026 - nominacje. Kto ma szanse na nagrody? Ruszyło głosowanie!

On Air Music Awards 2026 to wydarzenie, podczas którego wyróżnieni zostaną artyści, którzy podbijali listy przebojów w polskich stacjach radiowych w ostatnim roku. Mogliście ich słyszeć m.in. w Radiu ESKA. Znamy nominowanych! Oto oni.

On Air Music Awards 2026 - nominowani

Przebój Roku

Wiktor Dyduła, Kasia Sienkiewicz - "Nie mówię tak, nie mówię nie"

Kuban & Favst - "kyoto" (feat. Zalia)

Dawid Podsiadło - "Pięknie płyniesz"

Sobel, francis, Deemz - "KOCHASZ?"

Fukaj, Vito Bambino - "Zabiorę Cię Tam"

Pezet, Auer - "Dom Nad Wodą"

Oskar Cyms - "Co noc"

Sylwia Grzeszczak - "słowa na K"

Roxie - "Błękit"

Dawid Kwiatkowski, Kayah - "Proszę tańcz"

Artysta Roku

Dawid Podsiadło

Vito Bambino

Wiktor Dyduła

Igo

Mrozu

Oskar Cyms

Artystka Roku

Zalia

Daria Zawiałow

Kaśka Sochacka

Roxie

Sylwia Grzeszczak

Bletka

Radiowy Debiut Roku

pszona

Wiktoria Kida

Kuba i Kuba

Maciej Skiba

Wani

Jeremi Sikorski

Rock i muzyka alternatywna

Dżem

Luxtorpeda

Hey

Lady Pank

Dziwna Wiosna

Pull the Wire

Hip Hop

Sobel

Fukaj

Taco Hemingway

Żabson

Pezet

Gibbs

Muzyka w sieci

MIÜ, Zalia, Koder, Leon Krześniak - "dopóki się nie znüdzisz"

Pezet, Auer- "Dom Nad Wodą"

Kuban & Favst - "kyoto" (feat. Zalia)

Sobel - "Całe lato"

Bambi - "Czemu nie śpisz?"

Julia Wieniawa - "Kocham"

Pop

Wiktor Dyduła, Kasia Sienkiewicz - "Nie mówię tak, nie mówię nie"

Oskar Cyms - "Co noc"

Sylwia Grzeszczak - "słowa na K"

Carla Fernandes - "Co, jeśli?"

Roxie - "Błękit"

Dawid Kwiatkowski, Kayah - "Proszę tańcz"

Duet / Współpraca /Projekt muzyczny

Wiktor Dyduła, Kasia Sienkiewicz - "Nie mówię tak, nie mówię nie"

Kuban & Favst - "kyoto" (feat. Zalia)

Fukaj, Vito Bambino - "Zabiorę Cię Tam"

Kuban, Mrozu, Favst - "zanim spadnie deszcz"

Dawid Podsiadło, Kaśka Sochacka - "samoloty"

MIÜ, Zalia, Koder, Leon Krześniak - "dopóki się nie znüdzisz"

On Air Music Awards 2026 - jak głosować?

Zwycięzców On Air Music Awards 2026 wybiorą fani w głosowaniu online. Swoich faworytów można wspierać już teraz! Jak to zrobić? Wystarczy wejść na stronę tvn.pl/onairmusicawards.

On Air Music Awards 2026 - kiedy i gdzie?

Gala On Air Music Awards 2026 odbędzie się w czwartek, 9 kwietnia w w katowickim Spodku. Wydarzenie będzie transmitowane na żywo na antenie TVN. Start o godzinie 20:50.