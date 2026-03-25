On Air Music Awards 2026 - nominacje. Kto ma szanse na nagrody? Ruszyło głosowanie!

Adrian Rybak
2026-03-25 13:24

Nadchodzi rozdanie On Air Music Awards 2026! To nagrody dla najczęściej słuchanych artystów w polskich stacjach radiowych, w tym w Radiu ESKA. Nominowani są wybierani na podstawie statystyk, a zwycięzcy są wyłaniani przez fanów w głosowaniu online. Można już wspierać swoich faworytów! Kto jest nominowany? Jak głosować?

On Air Music Awards 2026 to wydarzenie, podczas którego wyróżnieni zostaną artyści, którzy podbijali listy przebojów w polskich stacjach radiowych w ostatnim roku. Mogliście ich słyszeć m.in. w Radiu ESKA. Znamy nominowanych! Oto oni.

On Air Music Awards 2026 - nominowani

Przebój Roku

  • Wiktor Dyduła, Kasia Sienkiewicz - "Nie mówię tak, nie mówię nie"
  • Kuban & Favst - "kyoto" (feat. Zalia)
  • Dawid Podsiadło - "Pięknie płyniesz"
  • Sobel, francis, Deemz - "KOCHASZ?"
  • Fukaj, Vito Bambino - "Zabiorę Cię Tam"
  • Pezet, Auer - "Dom Nad Wodą"
  • Oskar Cyms - "Co noc"
  • Sylwia Grzeszczak - "słowa na K"
  • Roxie - "Błękit"
  • Dawid Kwiatkowski, Kayah - "Proszę tańcz"

Artysta Roku

  • Dawid Podsiadło
  • Vito Bambino
  • Wiktor Dyduła
  • Igo
  • Mrozu
  • Oskar Cyms

Artystka Roku

  • Zalia
  • Daria Zawiałow
  • Kaśka Sochacka
  • Roxie
  • Sylwia Grzeszczak
  • Bletka

Radiowy Debiut Roku

  • pszona
  • Wiktoria Kida
  • Kuba i Kuba
  • Maciej Skiba
  • Wani
  • Jeremi Sikorski

Rock i muzyka alternatywna

  • Dżem
  • Luxtorpeda
  • Hey
  • Lady Pank
  • Dziwna Wiosna
  • Pull the Wire

Hip Hop

  • Sobel
  • Fukaj
  • Taco Hemingway
  • Żabson
  • Pezet
  • Gibbs

Muzyka w sieci

  • MIÜ, Zalia, Koder, Leon Krześniak - "dopóki się nie znüdzisz"
  • Pezet, Auer- "Dom Nad Wodą"
  • Kuban & Favst - "kyoto" (feat. Zalia)
  • Sobel - "Całe lato"
  • Bambi - "Czemu nie śpisz?"
  • Julia Wieniawa - "Kocham"

Pop

  • Wiktor Dyduła, Kasia Sienkiewicz - "Nie mówię tak, nie mówię nie"
  • Oskar Cyms - "Co noc"
  • Sylwia Grzeszczak - "słowa na K"
  • Carla Fernandes - "Co, jeśli?"
  • Roxie - "Błękit"
  • Dawid Kwiatkowski, Kayah - "Proszę tańcz"

Duet / Współpraca /Projekt muzyczny

  • Wiktor Dyduła, Kasia Sienkiewicz - "Nie mówię tak, nie mówię nie"
  • Kuban & Favst - "kyoto" (feat. Zalia)
  • Fukaj, Vito Bambino - "Zabiorę Cię Tam"
  • Kuban, Mrozu, Favst - "zanim spadnie deszcz"
  • Dawid Podsiadło, Kaśka Sochacka - "samoloty"
  • MIÜ, Zalia, Koder, Leon Krześniak - "dopóki się nie znüdzisz"

ZOBACZ TAKŻE: Najwięksi przegrani Fryderyków 2026. Szokujące braki nominacji dla wielkich gwiazd

Sylwia Grzeszczak: Zawsze zostawałam sama

On Air Music Awards 2026 - jak głosować?

Zwycięzców On Air Music Awards 2026 wybiorą fani w głosowaniu online. Swoich faworytów można wspierać już teraz! Jak to zrobić? Wystarczy wejść na stronę tvn.pl/onairmusicawards.

On Air Music Awards 2026 - kiedy i gdzie?

Gala On Air Music Awards 2026 odbędzie się w czwartek, 9 kwietnia w w katowickim Spodku. Wydarzenie będzie transmitowane na żywo na antenie TVN. Start o godzinie 20:50.

Radio ESKA Google News
On Air Music Awards
Galeria zdjęć 20
nagrody muzyczne