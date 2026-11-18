Tegoroczna edycja festiwalu odbywa się pod hasłem „Złote spoiwo – muzyka, która łączy i daje nadzieję”. Inspiracją dla tej koncepcji stała się japońska sztuka kintsugi, polegająca na naprawianiu potłuczonej ceramiki za pomocą złota. Zamiast ukrywać pęknięcia, podkreśla się je, nadając przedmiotom nową wartość. W programie Eufonii ta filozofia staje się metaforą wspólnej historii Europy Środkowo-Wschodniej, jej trudnych doświadczeń, kulturowej różnorodności i poszukiwania porozumienia.

Ósma odsłona wydarzenia obejmuje blisko 30 koncertów i spotkań w dziesięciu miastach. W programie znalazły się zarówno dzieła uznanych kompozytorów, jak i współczesne interpretacje, elektronika, improwizacja oraz projekty interdyscyplinarne. Organizatorzy zapraszają publiczność do refleksji nad trzema zagadnieniami: afirmacją życia i przemijania, architekturą żywej pamięci oraz duchowością i sacrum.

Festiwal rozpoczął się 12 listopada, ale jego druga część zapowiada się równie interesująco. Oto wydarzenia, na które warto zwrócić uwagę w najbliższych tygodniach.

Paweł Mykietyn i „Czarodziejska góra” w Nowym Teatrze

Jednym z najważniejszych wydarzeń najbliższych dni będzie opera „Czarodziejska góra” Pawła Mykietyna, którą publiczność zobaczy w Nowym Teatrze w Warszawie 20 i 22 listopada. Spektakl w reżyserii Andrzeja Chyry powstał na podstawie powieści Thomasa Manna, uznawanej za jedno z najważniejszych dzieł literatury XX wieku.

Libretto przygotowała Małgorzata Sikorska-Miszczuk, a za scenografię odpowiada Mirosław Bałka. Twórcy podejmują temat czasu, pamięci, przemijania i ludzkiej kondycji. W obsadzie znaleźli się między innymi Justyna Sławiec-Korzeń, Paweł Trojak, Szymon Raczkowski i Emilia Rabczak.

To propozycja dla odbiorców zainteresowanych spotkaniem opery, teatru i współczesnego języka muzycznego. Warto jednak zaznaczyć, że spektakle zaplanowane w ramach festiwalu są wyprzedane.

Bastarda w SPATiF-ie. Filmowe kompozycje Andrzeja Wajdy w nowym wydaniu

W tym roku przypada setna rocznica urodzin Andrzeja Wajdy. Z tej okazji Eufonie przygotowały wydarzenie poświęcone muzyce z filmów wybitnego reżysera. 24 listopada w warszawskim klubie SPATiF wystąpi trio Bastarda, prezentując autorskie interpretacje kompozycji znanych z jego filmów.

W repertuarze znalazły się utwory Wojciecha Kilara, Andrzeja Korzyńskiego, Krzysztofa Komedy i Jana Krenza. Publiczność usłyszy między innymi muzyczne motywy z „Ziemi obiecanej”, „Kroniki wypadków miłosnych”, „Człowieka z marmuru”, „Człowieka z żelaza”, „Niewinnych czarodziejów”, „Kanału” i „Popiołu i diamentu”.

Bastarda, czyli trio Pawła Szamburskiego, Tomasza Pokrzywińskiego i Michała Górczyńskiego, znane jest z łączenia muzyki dawnej i współczesnej z elementami jazzu i improwizacji. Tym razem muzycy nie ograniczą się do odtworzenia znanych ścieżek dźwiękowych. Przygotowali własne aranżacje i kolektywne improwizacje, dzięki którym filmowe kompozycje zyskają nowe brzmienie.

Koncert w SPATiF-ie będzie jednym z najbardziej interesujących spotkań z polską muzyką filmową w tegorocznym programie. Warto jednak pamiętać, że wydarzenie jest już wyprzedane.

Baasch i muzyka filmowa w Nowym Teatrze

25 listopada w Nowym Teatrze wystąpi Baasch z projektem „Highest Point”. Producent i wokalista, znany z elektronicznego popu, komponuje również ścieżki dźwiękowe do filmów i spektakli. Podczas Eufonii zaprezentuje materiał, w którym wykorzystuje motywy i fragmenty wcześniejszych kompozycji, nadając im nową, autonomiczną formę sceniczną.

Projekt łączy elementy koncertu, instalacji i performansu. W warstwie dźwiękowej spotykają się elektronika, ambientowe faktury, taneczna rytmika i klasyczne instrumenty. To propozycja pokazująca inną stronę twórczości artysty i jego zainteresowanie muzyką tworzoną z myślą o obrazie oraz przestrzeni teatralnej.

Wydarzenie wpisuje się w nurt Alterfonii, czyli festiwalowej części poświęconej nowym brzmieniom, eksperymentom i spotkaniom różnych muzycznych tradycji.

„Megalopolis”. Emil Miszk i Modulaire w Nowej Miodowej

21 listopada w warszawskiej Nowej Miodowej wystąpią Emil Miszk i zespół Modulaire z projektem „Megalopolis”. To muzyczna opowieść o wielkim mieście, jego tempie, różnorodności i relacjach między mieszkańcami.

Twórcy sięgają po różne środki wyrazu, łącząc jazz, współczesną muzykę klasyczną, improwizację i inspiracje muzyką filmową. Rozbudowany skład wykonawczy pozwala im tworzyć wielowarstwowe kompozycje, w których poszczególne instrumenty budują dźwiękowy obraz miejskiej przestrzeni.

To jeden z projektów Alterfonii, które pokazują, że współczesna muzyka nie musi mieścić się w jednej stylistycznej kategorii. Koncert rozpocznie się o godz. 19.00.

Penderecki, Mahler i koncerty w kolejnych miastach

W drugiej części festiwalu nie zabraknie również dużych wydarzeń symfonicznych i chóralnych. Już 18 listopada w Filharmonii Narodowej w Warszawie odbędzie się koncert „Krauze | Mahler | Shemet”. W programie znalazły się dwa utwory Zygmunta Krauzego: prawykonanie kompozycji „Spróbuj opiewać okaleczony świat”, inspirowanej wierszem Adama Zagajewskiego, oraz II Koncert fortepianowy. Wieczór dopełni IV Symfonia G-dur Gustava Mahlera.

Na scenie wystąpi Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Śląskiej pod batutą Yarosłava Shemeta. W partii sopranowej usłyszymy Joannę Kędzior, a przy fortepianie zasiądzie sam Zygmunt Krauze.

20 listopada koncert „Mahler – IV Symfonia | Kędzior | Krauze | Shemet” odbędzie się w Filharmonii Śląskiej w Katowicach. Tego samego dnia w Warszawie wystąpi Chór Filharmonii Narodowej. Z kolei 23 listopada w Filharmonii Narodowej zabrzmi „Credo” Krzysztofa Pendereckiego, jedno z najważniejszych dzieł oratoryjnych polskiego kompozytora.

Warto zwrócić uwagę także na koncert Liepāja Symphony Orchestra pod dyrekcją Guntisa Kuzmy, zaplanowany na 27 listopada w Filharmonii Narodowej. W programie znalazły się utwory Henryka Mikołaja Góreckiego, Pēterisa Vasksa i Jeana Sibeliusa. Solistką będzie skrzypaczka Vineta Sareika.

Kosmobotanika w Planetarium Centrum Nauki Kopernik

Jednym z najbardziej nietypowych wydarzeń tegorocznej edycji będzie koncert Etnobotaniki. 27 listopada w Planetarium Centrum Nauki Kopernik w Warszawie duet zaprezentuje audiowizualny projekt „Kosmobotanika”.

Etnobotanika łączy elektroniczne brzmienia z samplami i inspiracjami zaczerpniętymi z dawnych nagrań. Projekt „Kosmobotanika” odwołuje się do wyobrażeń o podróżach kosmicznych, obecnych w polskiej kulturze i popkulturze czasów PRL-u. Podczas koncertu muzyce będą towarzyszyć fragmenty polskich filmów science fiction, a nagrania duetu zyskają bardziej klubowy charakter.

To propozycja dla tych, którzy lubią nieoczywiste połączenia muzyki, obrazu i nowych technologii. Koncert rozpocznie się o godz. 20.00. Wydarzenie jest już wyprzedane.

Kompozytorzy gdańscy w Łazienkach Królewskich

28 listopada festiwal zaprosi publiczność do Pałacu na Wyspie w Muzeum Łazienki Królewskie. W historycznych wnętrzach odbędzie się koncert „Kompozytorzy gdańscy”, poświęcony twórczości artystów związanych z muzycznym życiem dawnego Gdańska.

W programie znalazły się kompozycje Johanna Valentina Medera, Johanna Gottlieba Goldberga, Gottfrieda Österreicha i Johanna Jeremiasa du Graina. Ich twórczość pozwala przyjrzeć się różnorodności muzycznych tradycji miasta i jego związkom z kulturą europejską.

Utwory wykona Capella Regia Polona pod kierownictwem Krzysztofa Garstki. W partii sopranowej wystąpi Joanna Sojka. Historyczne wnętrza Pałacu na Wyspie będą szczególną oprawą dla repertuaru z epoki baroku i wczesnego klasycyzmu.

Małe Eufonie. Muzyczne odkrycia dla dzieci

W programie festiwalu znalazły się również propozycje dla młodszych odbiorców. 28 i 29 listopada w Nowym Teatrze odbędą się dwa koncerty w ramach Małych Eufonii, przygotowane przez muzyków Chain Ensemble.

Pierwszy z nich, „Maszyny i prędkości”, zabierze dzieci w świat dźwiękowych mechanizmów, rytmów i muzycznych konstrukcji. Punktem wyjścia będą utwory między innymi Györgya Ligetiego, Ondřeja Adámka i Artura Zagajewskiego.

Drugi koncert, „Wiry i pętelki”, skoncentruje się na muzycznych powtórzeniach i hipnotyzujących rytmach. Inspiracją dla programu stały się między innymi utwory Simeona ten Holta, Steve’a Reicha i Broniusa Kutavičiusa.

Organizatorzy przygotowali dwa warianty każdego programu, dostosowane do dzieci w wieku 3–5 oraz 6–9 lat. To propozycja dla rodzin, które chcą zapoznać najmłodszych z muzyką współczesną poprzez aktywne słuchanie i zabawę.

Rzeszowskie Piwnice i Lusławice. Grudniowe spotkania z muzyką

Festiwal nie kończy się wraz z listopadem. 4 grudnia w Rzeszowskich Piwnicach odbędzie się koncert „Natura Świata”. Wystąpią Karolina Mikołajczyk i Iwo Jedynecki, a w wydarzeniu wezmą udział również aktorki Pola Błasik i Anna Grycewicz. Program obejmuje utwory kompozytorów reprezentujących różne tradycje muzyczne, w tym Györgya Ligetiego, Henryka Mikołaja Góreckiego, Wałentyna Silwestrowa i Erkki-Svena Tüüra.

Kolejny dzień przyniesie spotkanie z muzyką w Europejskim Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach. 5 grudnia wystąpią tam Kaspars Putniņš i goście Chóru Polskiego Radia. Ten sam program zostanie zaprezentowany 6 grudnia w Auli Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Finał festiwalu zaplanowano na 6 grudnia w Dębicy. W Domu Kultury Mors ponownie zabrzmi „Credo” Krzysztofa Pendereckiego pod dyrekcją Michała Klauzy.

Muzyka poza filharmonią i teatrem

Jednym z ciekawszych aspektów tegorocznych Eufonii jest różnorodność przestrzeni, w których odbywają się koncerty. Obok filharmonii i sal koncertowych publiczność spotyka się w klubie SPATiF, Pałacu na Wyspie w Łazienkach Królewskich, Planetarium Centrum Nauki Kopernik, Nowym Teatrze, Pałacu Rzeczypospolitej, a także w studiach Polskiego Radia i historycznych wnętrzach innych instytucji kultury. Festiwal obejmuje również wydarzenia w Szczecinie, Łodzi, Kołobrzegu, Katowicach, Krakowie, Lusławicach i Dębicy. Dzięki temu muzyka pojawia się w otoczeniu, które nie zawsze kojarzy się z tradycyjnym koncertem, a sama przestrzeń staje się dodatkowym elementem artystycznego doświadczenia.

Eufonie 2026. Festiwal potrwa do 6 grudnia

Ósma edycja Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Europy Środkowo-Wschodniej Eufonie potrwa do 6 grudnia. Przed publicznością jeszcze koncerty symfoniczne, wydarzenia kameralne, projekty eksperymentalne, opera i propozycje dla dzieci. W programie znalazły się zarówno nazwiska uznanych kompozytorów, jak i artyści poszukujący nowych form muzycznej wypowiedzi.

Szczegółowy harmonogram, informacje o wykonawcach i dostępności biletów można znaleźć na oficjalnej stronie festiwalu.