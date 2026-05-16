O której koncert Maty na Narodowym 2026? Godzina rozpoczęcia, harmonogram

Maksymilian Kluziewicz
2026-05-16 16:00

Po wyprzedanym koncercie "the best of" 16 maja na PGE Narodowym Mata zagra kolejny. Dziś wieczorem, w tym samym miejscu, odbędzie się stadionowy finał halowej trasy Maty - #MATA2040. Koncert będzie równocześnie pierwszym, podczas którego raper zaprezentuje materiał z wydanych w nocy krążków. Co ważne - sobotnie wydarzenie będzie zasadniczo różnić się od piątkowego.

Mata zagra dwa koncerty na PGE Narodowym

Autor: Fryderyk, Fryderyk Festiwal 2021 / AKPA

Mata na PGE Narodowym 2026

O której koncert Maty na PGE Narodowym? W pierwszej chwili można by pomyśleć, że Mata zagra dokładnie ten sam koncert, co poprzedniego dnia. Nic bardziej mylnego. O ile piątkowe wydarzenie miało stanowić podsumowanie tego, co raper osiągnął do tej pory, a jest chociażby najmłodszym artystą, który wypełnił PGE Narodowy, tak to zaplanowane na 16 maja ma skupiać się na przyszłości i stanowić preludium do tego, co dopiero przed nami. #MATA2040 na PGE Narodowym jest stadionowym finałem wyprzedanej halowej trasy #MATA2040.

Mata - nowy album #MATA2040

W nocy, po zagraniu pierwszego z dwóch zaplanowanych koncertów na PGE Narodowym, Mata wypuścił do streamingu potrójny album, zatytułowany właśnie "#MATA2040". Na krążkach znalazły się w sumie 33 piosenki, w tym numer rapera z Fryderykiem Chopinem, otwierający całe wydawnictwo. Uczestnicy sobotniego koncertu na PGE Narodowym mogą zatem spodziewać się usłyszenia premierowego materiału.

O której koncert Maty na PGE Narodowym 16.05? 

Dzisiejszy, drugi koncert Maty na PGE Narodowym, #MATA2040, według harmonogramu ma rozpocząć się o godzinie 20:00. Wczorajsze show rapera wystartowało jednak z półgodzinnym opóźnieniem, o czym uczestnicy zostali poinformowani za sprawą komunikatu wyświetlanego na telebimach. 

