Art Warsaw Villa Róż: Ponad 50 galerii sztuki współczesnej z Polski i świata - wystawy, performansy i inne

O PROJEKCIE

Targi Art Warsaw Villa Róż kontynuują i rozwijają formułę wcześniejszych projektów, takich jak Art Warsaw Miodowa 2025 oraz NADA Villa Warsaw 2024 i 2025, które odniosły ogromny sukces frekwencyjny i spotkały się z szerokim uznaniem zarówno w prasie, jak i w mediach społecznościowych.

Art Warsaw prezentuje najlepsze galerie z Polski i Europy Środkowo-Wschodniej, zestawiając je ze starannie wyselekcjonowanymi galeriami z całego świata. Targi stanowią platformę dla scen, które przez lata funkcjonowały poza głównym obiegiem zachodniego rynku, a dziś przyciągają coraz większą uwagę kolekcjonerów, kuratorów i instytucji.

LOKALIZACJA

Charakterystyczną cechą Art Warsaw jest wplatanie prezentacji sztuki w niekonwencjonalne przestrzenie architektoniczne.

Wprowadzamy sztukę do budynków o silnej tożsamości, wyrazistej architekturze i wyczuwalnej dawnej funkcji, co zbliża charakter naszych targów do kuratorowanej wystawy. Po doświadczeniach w dawnym szpitalu na Miodowej, tym razem wchodzimy w unikalny kontekst Villi Róż, opuszczonej siedziby ambasady brytyjskiej. Naszym celem jest znalezienie dla każdej prezentacji adekwatnej przestrzeni, w której dzieła, wyrwane ze sterylnej bieli galerii, mogą rozkwitnąć w dialogu z nieoczywistym otoczeniem, oferując publiczności głębokie i autentyczne przeżycie – tłumaczy Michał Kaczyński, współorganizator Art Warsaw.

WILLA RÓŻ (DAWNY PAŁAC WIELOPOLSKICH) PRZY ALEI RÓŻ 1

To eklektyczny pałac miejski z 1876 roku, zaprojektowany przez Józefa Hussa, usytuowany w prestiżowym sąsiedztwie Parku Ujazdowskiego, Łazienek Królewskich, Centrum Sztuki Współczesnej oraz licznych gmachów rządowych. Przez dekady pełnił funkcję siedziby Ambasady Brytyjskiej i do dziś pozostaje niemal nienaruszony. Jego unikalny układ funkcjonalny łączy reprezentacyjne, pałacowe wnętrza z labiryntową siecią biurowych pomieszczeń oraz specyficzną, zimnowojenną aurą kondygnacji niegdyś przeznaczonej dla służb wywiadowczych. Zachowały się tu m.in. zbrojownia, pancerne pokoje-skarbce oraz inne tajemnicze przestrzenie i sprzęty. W architekturze tego miejsca XIX-wieczny luksus splata się z biurokratycznym chłodem brytyjskiej placówki dyplomatycznej, działającej w realiach państwa komunistycznego.

Wierzymy, że ten wielowarstwowy kontekst stanie się istotnym i wzbogacającym tłem dla prezentowanych prac – dodaje Kaczyński.

PROGRAM

Organizatorzy tegorocznej edycji targów gościć będą liczne galerie, reprezentujące artystów z Europy Środkowo-Wschodniej, m.in. rumuńskie Plan B (Kluż-Napoka, Berlin) i Suprainfinit Gallery (Bukareszt), czeską Hunt Kastner, Voloshyn Gallery (Kijów, Miami), prezentującą sztukę ukraińską czy Gregor Podnar (Wiedeń). W programie wydarzenia zobaczymy także galerie z Estonii, Łotwy i Litwy, w tym Kim? Contemporary Art Centre, Kogo Gallery, 427 Gallery oraz Contour Art Gallery.

Z Europy Zachodniej udział w wydarzeniu wezmą m.in:

Hollybush Gardens (Londyn),

Galerie Nordenhake (Berlin, Sztokholm, Meksyk),

Carlier Gebauer (Berlin, Madryt),

galerie z Holandii, Włoch i Niemiec,

galerie Misako & Rosen oraz Waitingroom (Tokio),

chińska Mangrove Gallery (Shenzhen).

Scena polska pozostaje jednym z filarów targów - zostanie zaprezentowana czołówka warszawskich galerii, m.in.:

Fundacja Galerii Foksal,

Raster,

Leto,

Monopol,

Piktogram,

BWA,

Gunia Nowik Gallery,

Stereo

i wiele innych.

Unikalny charakter Art Warsaw polega na zestawieniu uznanych, międzynarodowych galerii i prezentacji o muzealnym charakterze z młodymi, eksperymentalnymi przestrzeniami, często pochodzącymi z mniej rozpoznanych ośrodków, takich jak kraje bałtyckie czy Sarajewo. To właśnie to sąsiedztwo stwarza warunki do odkryć i intensywnego doświadczenia sztuki współczesnej.

WARSZAWA CENTRUM SZTUKI W REGIONIE

Potencjał Warszawy, jako kluczowego centrum sztuki w regionie, buduje największa w tej części Europy liczba prywatnych galerii, dynamiczne kolekcje i fundacje prywatne oraz cenione instytucje: Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki, CSW Zamek Ujazdowski, Muzeum Narodowe czy nowo powstałe Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Art Warsaw wpisuje się w ten wartościowy ekosystem jako kluczowe wydarzenie, łączące lokalną scenę z międzynarodowym obiegiem sztuki.

Polska, a zwłaszcza Warszawa, przeżywa dziś wyjątkowy moment – kraj notuje dynamiczny wzrost gospodarczy i uchodzi za przykład jednej z najbardziej spektakularnych transformacji ekonomicznych ostatnich dekad. Ta dynamika bezpośrednio przekłada się na rynek sztuki oraz rozwój sceny galeryjnej, która w Warszawie w ostatnich latach wyraźnie dojrzewa, profesjonalizuje się i zyskuje coraz większą widoczność międzynarodową. Nie bez powodu The New York Times, Financial Times, The Guardian czy Artnet wskazują Polskę i Warszawę jako jedne z najciekawszych miejsc do odwiedzenia i uważnego obserwowania. Art Warsaw to zaproszenie do bycia częścią tej historii i współtworzenia razem z nami jej kolejnego rozdziału – mówi Joanna Witek-Lipka, współorganizatorka Art Warsaw. Ogromne zainteresowanie publiczności potwierdzają i wzmacniają wydarzenia takie jak Warsaw Gallery Weekend czy NADA Villa Warsaw, które co roku przyciągają ponad 10 tysięcy osób na wystawy organizowane przez prywatne galerie – dodaje Witek-Lipka.

Dotychczas w Europie Środkowo-Wschodniej brakowało autentycznych, wysokiej jakości międzynarodowych targów sztuki – rozwijające się sceny artystyczne organizowały jedynie lokalne, niewielkie wydarzenia o ograniczonym zasięgu. Tymczasem, wraz z rozwojem gospodarek i rosnącą rolą kultury w życiu społecznym, obserwujemy coraz większe zainteresowanie kolekcjonowaniem sztuki oraz wzrost liczby galerii w tej części Europy. Uważamy, że istnieje potrzeba promocji tych rozproszonych środowisk jako wspólnego, pokrewnego głosu – ponieważ cały region łączy wiele wspólnych doświadczeń historycznych: przeszłość komunistyczną, proces kształtowania tożsamości w cieniu sąsiednich imperiów oraz podobne wyzwania społeczne i kulturowe. Zauważamy, że zainteresowanie rynku sztuki coraz częściej zakorzenione jest właśnie w tym kontekście – a twórczość wynikająca z tych wspólnych doświadczeń przyciąga uwagę kolekcjonerów z krajów regionu i spoza niego. Art Warsaw powstało, by wypełnić tę lukę – stworzyć miejsce, które stanie się przestrzenią prezentacji tego, co najciekawsze, najbardziej aktualne i najwartościowsze w sztuce Europy Środkowo-Wschodniej – mówi Michał Kaczyński.

WYDARZENIA TOWARZYSZĄCE

Tegoroczny program koncentruje się na ścisłej współpracy z kluczowymi instytucjami, fundacjami oraz sąsiednimi inicjatywami artystycznymi. W trakcie trwania Art Warsaw odbędą się w pobliżu dwie inne imprezy targowe: w Willi Gawrońskich Fundacja Visteria organizuje wystawę wzornictwa, a Centrum Sztuki Współczesnej – Zamek Ujazdowski będzie gościć Targi Książki Artystycznej Nobody Reads This. W samej Villi Róż przygotowano bogaty repertuar wydarzeń, w tym autorskie oprowadzania i performans Dominiki Olszowy, jednej z kluczowych postaci polskiej sztuki współczesnej.

Artystka wystąpi w roli reżyserki zapętlonego spektaklu-performansu z autorską scenografią. Projekt wejdzie w bezpośredni dialog z labiryntową architekturą dawnej ambasady, w której biurowa struktura została sztucznie wstawiona w historyczne, pałacowe wnętrza.

Ważnym punktem programu będzie wernisaż wystawy Rikako Kawauchi i Edwarda Dwurnika w Fundacji im. Edwarda Dwurnika. Całość zamknie afterparty, przygotowane we współpracy z HAUST.

Z kolei dzięki współpracy z Towarzystwem Przyjaciół Muzeum Sztuki Nowoczesnej w ramach Art Warsaw zostanie przyznana nagroda FRIENDS ART PRIZE – jury składające się z przedstawicieli Towarzystwa, zaproszonego kuratora i kolekcjonera zakupi prace do kolekcji MSN.

ORGANIZATORZY

Art Warsaw to inicjatywa stworzona przez Joannę Witek-Lipkę (wieloletnią dyrektorkę Warsaw Gallery Weekend) oraz Michała Kaczyńskiego (współtwórcę galerii Raster). Villa Róż rozwija się równolegle do innych działań Art Warsaw, obejmujących wydarzenia targowe, wystawowe oraz projekty łączące sztukę współczesną z biznesem i mecenatem kultury.

Targi Art Warsaw Villa Róż będą czynne od czwartku do niedzieli w godzinach: czwartek, 21 maja, godz. 16.00-19.00, 22-24 maja (piątek-niedziela), godz. 12.00-19.00. Wstęp wolny.