Żabka i Mateusz Gessler łączą siły w nowej kampanii. „Śniadania na bogato. Zacznij dzień jak szef”

Współpraca z Mateuszem Gesslerem nie jest przypadkowa – wywodzi się on z rodziny o wielopokoleniowych tradycjach restauratorskich i od lat buduje swoje doświadczenie kulinarne jako restaurator oraz ekspert smaku.

Ceniony szef kuchni, znany z działalności gastronomicznej oraz popularnych programów telewizyjnych, reprezentować będzie m.in. wybrane produkty marek własnych z oferty gastronomicznej Żabka.

Żyjemy szybko, ale to nie znaczy, że powinniśmy rezygnować z jakości i przyjemności jedzenia oraz wartościowych posiłków. Dlatego cieszę się, że mogę wspierać ofertę gastronomiczną w Żabce, dostępną niemal na każdym rogu. Nawet w biegu warto zatrzymać się na chwilę i złapać coś, co zostało przygotowane z pomysłem i z dbałością o smak – mówi Mateusz Gessler.

Zbilansowane produkty w dynamicznym świecie

Żabka od wielu lat odpowiada na potrzeby współczesnych konsumentów, oferując smaczne, dobrze zbilansowane i jakościowe rozwiązania, które pozwalają dbać o codzienne wybory żywieniowe nawet w dynamicznym trybie życia. Oferowane dania są również odpowiedzią na aktualne trendy konsumenckie i rosnące zainteresowanie kuchniami świata.

Produkty Żabka Menu powstają z najwyższą dbałością o jakość, dzięki czemu cieszą się popularnością wśród konsumentów. Wyróżniają się starannie dobranymi składnikami oraz odpowiednio zbilansowanymi recepturami. Zostały stworzone z prawdziwej pasji do smaku – co stanowi najlepszą gwarancję ich wyjątkowego charakteru.

Bogata oferta śniadaniowa w atrakcyjnej cenie

Współpraca z Mateuszem Gesslerem rozpoczęła się kampanią „Śniadania na bogato. Zacznij dzień jak szef”[1]. W ofercie dostępnych jest ponad 30 rodzajów kanapek, w obniżonej cenie 6,99 zł/szt., które w 3 minuty są gotowe na ciepło. Wśród dostępnych wariantów znajdują się m.in. różne rodzaje panini, tostów czy bagietek i kanapek trójkątnych Tomcio Paluch.

Kampania promująca współpracę z Mateuszem Gesslerem powstała we współpracy z agencjami kreatywnymi H2O Creative i GONG, za produkcję materiałów odpowiada dom produkcyjny Watchout Studio, a za zakup mediów – Value Media. Mateusza Gesslera na wyłączność reprezentuje agencja Wolski Management.

[1] Oferta „Śniadania na bogato. Zacznij dzień jak szef” trwa od 6.05 do 2.06.2026 lub do wyczerpania zapasów.