Nick Cave to prawdziwy kapłan muzyki! Te utwory artysty warto szczególnie posłuchać przed występem na Open'er Festival 2026

Nie da się ukryć - tegoroczny Open'er Festival 2026 przyciągnął największe światowe gwiazdy. Tym razem organizatorom jednego z najbardziej cenionych i znanych, również na terenie Euopy, wydarzenia udało się zaprosić takie sławy, jak Zara Larsson, The XX, David Byrne, Kneecap, Halsey, Kasia Lins, Florence + the Machine, Ralph Kaminski, IDLES, Reneé Rapp, Calvin Harris, The Cure, Zalia, Kasia Sienkiewicz, BOKKA, Daria ze Śląska czy w końcu Nick Cave & the Bad Seeds.

Pochodzący z Australii muzyk cieszy się w naszym kraju bardzo dużym uznaniem. Artysta grał w Polsce całkiem niedawno, w 2024 roku i do tego dwukrotnie. Zarówno pokazy w Łodzi, jak i w Krakowie spotkały się z niezwykle emocjonalnymi komentarzami. Sam Nick Cave zaś bywa często nazywany przez swoich fanów i fanki "prawdziwym kapłanem, prorokiem rocka".

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Te utwory Nicka Cave'a & the Bad Seeds szczególnie warto znać. Posłuchaj przed koncertem na Open'er Festival 2026

Nick Cave & the Bad Seeds rozpoczęli działalność w 1983 roku i już rok później wydali debiutancki album From Her to Eternity, z którego pochodzi, uznawany już dziś za kultowy, utwór tytułowy. Od samego początku twórczość grupy wyróżnia się mrocznym charakterem, słyszalnym szczególnie w tekstach, oraz brzmieniem nawiązującym do post-punku i rocka alternatywnego.

Grupa została zauważona szerzej w głównym nurcie na przełomie lat 80. i 90., a najbardziej kojarzonym powszechnie jej wydawnictwem pozostaje Murder Ballads z 1996 roku. To właśnie z tego albumu pochodzi legendarny utwór Where the Wild Roses Grow, nagrany w duecie z samą Kylie Minogue. Co ciekawe, wokalistka i Nick Cave od lat pozostają bliskimi przyjaciółmi.

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Nick Cave & the Bad Seeds zagrają na Open'er Festival 2026 już 2 lipca o godzinie 22:00. Poniżej znajdziesz 10 utworów, których koniecznie trzeba przesłuchać przed tym występem: