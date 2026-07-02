Karolina Pliskova szczera do bólu przed meczem z Igą Świątek. Wskazała słaby punkt Polki

Karolina Pliskova, mająca obecnie 34 lata, może pochwalić się bogatą i pełną osiągnięć karierą. W 2017 roku przez osiem tygodni zasiadała na fotelu liderki światowego rankingu. Czeska tenisistka znakomicie czuje się na nawierzchni trawiastej, co potwierdziła w 2021 roku, kiedy to awansowała do finału wielkoszlemowego Wimbledonu, gdzie musiała uznać wyższość Ashleigh Barty. Jej gra opiera się na potężnym, płaskim serwisie, a w swoich najlepszych latach wielokrotnie przewodziła w zestawieniach liczby zaserwowanych asów w cyklu WTA. Preferuje silne, płaskie uderzenia i grę zza linii końcowej.

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Historia bezpośrednich starć Igi Świątek i Karoliny Pliskovej liczy trzy spotkania, z których wszystkie zakończyły się triumfem reprezentantki Polski. Szczególnie w pamięć kibiców zapadł finałowy pojedynek w Rzymie, gdzie Raszynianka nie dała rywalce żadnych szans, zwyciężając 6:0, 6:0. Obecnie jednak sytuacja wygląda nieco inaczej, co doskonale rozumie czeska zawodniczka, przygotowująca się do kolejnej konfrontacji.

- Wiem o niej dużo. Oczywiście, grałyśmy przeciwko sobie i za każdym razem mnie pokonywała. To świetna zawodniczka. Będzie to dla mnie bardzo trudne spotkanie. Osiągnęła już wiele niesamowitych sukcesów w swojej karierze - powiedziała Karolina Pliskova pytana o Igę Świątek w rozmowie z Polsatem Sport.

- Może obecnie nie jest w swojej najlepszej formie, a ludzie mówią, że nie odnosi już takich sukcesów, jak wcześniej, ale nadal jest w czołowej piątce rankingu. To ogromne osiągnięcie. W zeszłym roku wygrała Wimbledon, więc zdecydowanie jest jedną z faworytek. Może nie jest teraz dokładnie na tym poziomie, w porównaniu z jej najlepszym okresem, kiedy wygrywała wszystko i potrafiła pokonać mnie 6:0, 6:0, ale oczywiście zagra swój mecz najlepiej, jak potrafi. Zobaczymy, czy tym razem też wygra, ja dam z siebie wszystko - zapewniła obecnie 73. rakieta świata, która poprzedni sezon straciła z powodu poważnej kontuzji - dodała Pliskova.

Iga Świątek zagra z Karoliną Pliskovą. Kiedy mecz na Wimbledonie?

Pojedynek drugiej rundy Wimbledonu, w którym Iga Świątek skrzyżuje rakiety z Karoliną Pliskovą, zaplanowano na czwartek, 2 lipca. Tenisistki wyjdą na kort o godzinie 14:30 według czasu polskiego. Spotkania z londyńskiego turnieju można oglądać na antenach sportowych telewizji Polsat.