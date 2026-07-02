Karolina Pliskova szczera do bólu przed meczem z Igą Świątek. Wskazała słaby punkt Polki

Michał Chojecki
Michał Chojecki
2026-07-02 9:45

Karolina Pliskova zmierzy się z Igą Świątek w 2. rundzie Wimbledonu. Choć Czeszka ma za sobą trudny okres, na trawiastych kortach pozostaje niebezpieczną rywalką. Przed nadchodzącym pojedynkiem doświadczona tenisistka podzieliła się swoimi uwagami na temat formy naszej gwiazdy.

Karolina Pliskova, a na miniaturze krzycząca Iga Świątek. O meczu na Wimbledonie przeczytasz w serwisie Eska.
Autor: East News/ East News

Karolina Pliskova, mająca obecnie 34 lata, może pochwalić się bogatą i pełną osiągnięć karierą. W 2017 roku przez osiem tygodni zasiadała na fotelu liderki światowego rankingu. Czeska tenisistka znakomicie czuje się na nawierzchni trawiastej, co potwierdziła w 2021 roku, kiedy to awansowała do finału wielkoszlemowego Wimbledonu, gdzie musiała uznać wyższość Ashleigh Barty. Jej gra opiera się na potężnym, płaskim serwisie, a w swoich najlepszych latach wielokrotnie przewodziła w zestawieniach liczby zaserwowanych asów w cyklu WTA. Preferuje silne, płaskie uderzenia i grę zza linii końcowej.

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Historia bezpośrednich starć Igi Świątek i Karoliny Pliskovej liczy trzy spotkania, z których wszystkie zakończyły się triumfem reprezentantki Polski. Szczególnie w pamięć kibiców zapadł finałowy pojedynek w Rzymie, gdzie Raszynianka nie dała rywalce żadnych szans, zwyciężając 6:0, 6:0. Obecnie jednak sytuacja wygląda nieco inaczej, co doskonale rozumie czeska zawodniczka, przygotowująca się do kolejnej konfrontacji.

- Wiem o niej dużo. Oczywiście, grałyśmy przeciwko sobie i za każdym razem mnie pokonywała. To świetna zawodniczka. Będzie to dla mnie bardzo trudne spotkanie. Osiągnęła już wiele niesamowitych sukcesów w swojej karierze - powiedziała Karolina Pliskova pytana o Igę Świątek w rozmowie z Polsatem Sport.

- Może obecnie nie jest w swojej najlepszej formie, a ludzie mówią, że nie odnosi już takich sukcesów, jak wcześniej, ale nadal jest w czołowej piątce rankingu. To ogromne osiągnięcie. W zeszłym roku wygrała Wimbledon, więc zdecydowanie jest jedną z faworytek. Może nie jest teraz dokładnie na tym poziomie, w porównaniu z jej najlepszym okresem, kiedy wygrywała wszystko i potrafiła pokonać mnie 6:0, 6:0, ale oczywiście zagra swój mecz najlepiej, jak potrafi. Zobaczymy, czy tym razem też wygra, ja dam z siebie wszystko - zapewniła obecnie 73. rakieta świata, która poprzedni sezon straciła z powodu poważnej kontuzji - dodała Pliskova.

Iga Świątek zagra z Karoliną Pliskovą. Kiedy mecz na Wimbledonie?

Pojedynek drugiej rundy Wimbledonu, w którym Iga Świątek skrzyżuje rakiety z Karoliną Pliskovą, zaplanowano na czwartek, 2 lipca. Tenisistki wyjdą na kort o godzinie 14:30 według czasu polskiego. Spotkania z londyńskiego turnieju można oglądać na antenach sportowych telewizji Polsat.

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