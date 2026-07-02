To żeńskie imię oznacza "piękno". Rodzice powoli zaczynają o nim zapominać

Mimo rosnącej popularności tradycyjnych, głęboko zakorzenionych w polskiej kulturze imion, pewne słowiańskie imię żeńskie, niegdyś często wybierane, obecnie znacząco traci na znaczeniu.

To imię, o bogatym pochodzeniu i znaczeniu, kojarzone z naturą, delikatnością i siłą, odnotowuje spadek popularności, choć jeszcze dekadę temu cieszyło się uznaniem.

Sprawdź, o które imię chodzi i dowiedz się, jak wyglądają statystyki nadań tej formy.

Rejestr danych PESEL jednoznacznie wskazuje, że mimo fascynacji imionami obcobrzmiącymi, największą popularnością wśród świeżo upieczonych rodziców od zawsze cieszą się imiona klasyczne. Jeszcze dekadę temu sporą popularnością cieszyło się żeńskie imię Kalina, jednak w ostatnich latach zainteresowanie tą formą znacznie spadło.

Kalina - pochodzenie i znaczenie imienia

Imię Kalina od wieków kojarzy się z naturą, delikatnością i siłą, jednak jego pochodzenie nie jest do końca jasne. Jedna z teorii sugeruje, że mogło ono wyewoluować na gruncie białoruskim z imienia Akwilina. Inna hipoteza wskazuje na jego wschodniosłowiańskie korzenie i związek z nazwą krzewu kaliny, który w kulturze słowiańskiej od wieków symbolizował piękno, młodość, miłość, odrodzenie oraz kobiecość. Kalina była także motywem obecnym w dawnych pieśniach ludowych, legendach i obrzędach, gdzie uznawano ją za roślinę przynoszącą szczęście i pomyślność.

Dosłowne znaczenie imienia, to "piękno", a osoby noszące to imię opisuje się jako pełne wdzięku, wrażliwości i wewnętrznej siły. Kobiety noszące to imię często postrzegane są jako empatyczne, kreatywne i niezależne. Kalina kojarzy się również z harmonią z naturą oraz spokojem.

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Popularność imienia Kalina w Polsce

W Polsce imię Kalina głównie kojarzy się głównie z wielką gwiazdą okresu PRL-u - Kaliną Jędrusik, jednak większą popularność zyskało w ostatnich kilkunastu latach. Według rejestru danych PESEL w Polsce żyje obecnie 15 051 kobiet noszących to imię jako pierwsze, co plasuje je na 164. pozycji w rankingu najpopularniejszych imion w kraju. Po tym, jak w ostatnim dziesięcioleciu imię to sukcesywnie zyskiwało na popularności, zainteresowanie tą formą zaczęło powoli spadać. Najwięcej nadań, bo aż 857, w ostatnim dziesięcioleciu odnotowano w 2019 roku. Natomiast w 2025 na wybór tego imienia zdecydowano się jedynie 299 razy.

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