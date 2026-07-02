Anna Lewandowska wywołała burzę swoimi obawami. Daria Abramowicz stanowczo reaguje

Anna Lewandowska o obawach przed życiem w USA

Żona kapitana reprezentacji Polski szczerze przyznaje, że zmiana otoczenia po transferze jej męża do Chicago Fire wiąże się dla niej z ogromnym obciążeniem emocjonalnym. Wolałaby pozostać w Hiszpanii, która przez pewien czas była domem dla jej rodziny. W Katalonii jej pociechy uczęszczały do placówki edukacyjnej, a ona sama z powodzeniem rozwijała tam swoje przedsięwzięcia biznesowe.

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„Mogłabym wrzucić zdjęcie z uśmiechem, napisać, że „jedziemy po nowe” i udawać, że wszystko jest idealnie. Ale nie jest. I chcę być z Wami zupełnie szczera. Przed nami ogromna zmiana czyli przeprowadzka do Chicago. I choć powinnam pisać o ekscytacji, to dziś chcę Wam powiedzieć jedno: cholernie się boję. Ostatnie tygodnie to dla mnie rollercoaster skrajnych emocji. Barcelona stała się moim domem. Moim bezpiecznym miejscem, które pokochałam całym sercem. Myśl o tym, że znowu muszę się spakować, zostawić to, co zbudowałam, i zacząć trochę od nowa, po prostu mnie przeraża. Jako mama czuję ogromny stres. Martwię się o dziewczynki i ich emocje, o nową szkołę, o to, jak odnajdą się w zupełnie nowym świecie. Kto przechodził tak dużą przeprowadzkę z dziećmi, ten wie, jaki to ciężar psychiczny dla rodzica”

Daria Abramowicz staje w obronie Anny Lewandowskiej

Wpis opublikowany przez popularną trenerkę wywołał lawinę negatywnych komentarzy i ostrej krytyki w sieci. W obliczu tego hejtu zdecydowała się zabrać głos Daria Abramowicz, specjalistka od psychologii sportu, współpracująca na co dzień z najlepszą polską tenisistką, Igą Świątek. Ekspertka stanowczo stanęła w obronie żony piłkarza.

„Ktoś mi właśnie napisał, że za tak mądre słowa pani Anna Lewandowska dostaje (jak zwykle) po głowie. Może warto, żeby wybrzmiało, że można być wdzięcznym i odczuwać niepokój. Można widzieć korzyści i koszty każdej sytuacji. Dostrzegać różne perspektywy, łączyć role i nadal podejmować wyzwania. To bardzo mądra wypowiedź i właśnie perspektywa, którą rzadko widzimy zza instagramowego krzywego, szkodliwego zwierciadła”