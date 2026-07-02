MŚ 2026: Kto dzisiaj gra? Z turniejem pożegna się absolutna ikona futbolu

Mundial 2026: Z turniejem pożegna się Cristiano Ronaldo albo Luka Modrić

Faza pucharowa MŚ 2026 to czas, kiedy nie ma już miejsca na kalkulacje. Turniej udowadnia, że piłka nożna to sport pełen niespodzianek. Najlepiej pokazał to mecz Belgia - Senegal, w którym "Czerwone Diabły" przegrywały 0:2 do 86. minuty, by ostatecznie triumfować po dogrywce 3:2. Anglicy również musieli się mocno natrudzić w starciu ze spisywaną na straty DR Konga. Przez większą część spotkania przegrywali, ale dzięki dwóm bramkom Harry'ego Kane'a wywalczyli awans do 1/8 finału, gdzie zagrają z rewelacyjnym Meksykiem. Zanim to nastąpi, przed nami jeszcze sześć meczów 1/16 finału. W czwartek, noc z czwartku na piątek i w piątkowy poranek rozegrane zostaną trzy z nich. Najwięcej emocji wzbudza starcie Portugalii z Chorwacją. Będzie to mecz, w którym z pewnością jedna z legend – Cristiano Ronaldo lub Luka Modrić – zakończy swój udział w mundialu. Oprócz tego na boisku zobaczymy reprezentacje Hiszpanii, Austrii, Szwajcarii i Algierii.

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Kolejny dzień mistrzostw przyniesie trzy ekscytujące pojedynki 1/16 finału. Jako pierwsi na boisko wyjdą Hiszpanie, którzy zmierzą się z Austrią. Później czeka nas hit: Portugalia kontra Chorwacja, a na koniec zagrają Szwajcaria z Algierią. Oto szczegółowy terminarz:

Wyniki 1/16 finału mistrzostw świata 2026. Znamy przeciwnika współgospodarzy

Godz. 21:00: Hiszpania - Austria . Zdecydowanym faworytem jest zespół "La Roja". Hiszpanie po bezbramkowym remisie z Republiką Zielonego Przylądka, zanotowali zwycięstwa nad Arabią Saudyjską i Urugwajem. Austria w swojej grupie wywalczyła zaledwie cztery punkty, pokonując jedynie Jordanię. Mecz będzie transmitowany na żywo w TVP1, TVP Sport oraz w internecie na TVPSport.pl.

. Zdecydowanym faworytem jest zespół "La Roja". Hiszpanie po bezbramkowym remisie z Republiką Zielonego Przylądka, zanotowali zwycięstwa nad Arabią Saudyjską i Urugwajem. Austria w swojej grupie wywalczyła zaledwie cztery punkty, pokonując jedynie Jordanię. Mecz będzie transmitowany na żywo w TVP1, TVP Sport oraz w internecie na TVPSport.pl. Godz. 1:00 (noc z czwartku na piątek): Portugalia - Chorwacja . To starcie to być może ostatni bezpośredni pojedynek Cristiano Ronaldo i Luki Modricia na wielkim turnieju. Obie drużyny, choć nie imponowały w fazie grupowej, zdołały awansować. Spotkanie będzie można śledzić w TVP1, TVP Sport oraz na stronie TVPSport.pl.

. To starcie to być może ostatni bezpośredni pojedynek Cristiano Ronaldo i Luki Modricia na wielkim turnieju. Obie drużyny, choć nie imponowały w fazie grupowej, zdołały awansować. Spotkanie będzie można śledzić w TVP1, TVP Sport oraz na stronie TVPSport.pl. Godz. 5:00 (piątek rano): Szwajcaria - Algieria. Szwajcarzy, po nieudanym początku z Katarem, wygrali kolejne dwa mecze (z Bośnią i Hercegowiną oraz Kanadą). Algierczycy awansowali z trzeciego miejsca w swojej grupie, co sprawia, że nie są faworytem, ale Szwajcaria na pewno nie zlekceważy rywala. Transmisja w TVP2, TVP Sport oraz online na TVPSport.pl.

Następnego dnia, w piątek i nocy z piątku na sobotę, odbędą się trzy ostatnie mecze tej fazy. O 20:00 zagra Australia z Egiptem, o północy Argentyna podejmie Republikę Zielonego Przylądka, a o 3:30 w nocy zmierzą się Kolumbia z Ghaną.

Galeria: Cristiano Ronaldo i jego klata

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