Botaniczna Piątka wraca w letniej odsłonie i świętuje 10-lecie!

Startuje letnia edycja Botanicznej Piątki

Tegoroczna edycja letnia obejmuje aż 12 miejscowości, oferując biegaczom możliwość rywalizacji oraz aktywnego wypoczynku w jednych z najpiękniejszych terenów zielonych w Polsce. Na trasach spotkają się zarówno doświadczeni zawodnicy, jak i osoby, które dopiero rozpoczynają swoją przygodę z bieganiem. Na liście lokalizacji znalazły się: Olsztyn, Lublin, Warszawa, Gdynia, Przelewice, Łódź, Mikołów, Poznań, Kielce, Bydgoszcz, Zielona Góra oraz Stradomia Dolna. Każde z tych miejsc wnosi do cyklu unikalny charakter – od nadmorskich krajobrazów, po zabytkowe ogrody botaniczne i arboreta.

Czym jest Botaniczna Piątka?

Botaniczna Piątka od początku wyróżnia się koncepcją, która łączy sport z naturą. Trasy prowadzone są wśród zieleni, często w miejscach na co dzień niedostępnych dla biegaczy. Dzięki temu uczestnicy mogą nie tylko rywalizować na dystansie 5 kilometrów, ale także odkrywać wyjątkowe przestrzenie przyrodnicze. Organizatorzy podkreślają, że ideą wydarzenia jest dostępność i integracja.

Kto może wziąć udział?

Start w biegu nie wymaga profesjonalnego przygotowania – równie mile widziani są amatorzy, rodziny z dziećmi czy osoby traktujące udział rekreacyjnie. Na szczególną uwagę zasługuje start w fali zielonej - jest to grupa z wydłużonym limitem czasowym (aż 75 minut), dzięki czemu dystans można pokonać maszerując, biegnąc czy nordic walking. Podczas każdej imprezy na start będą mogli liczyć również najmłodsi - 4 dystanse, przypisane do poszczególnej kategorii wiekowej.

Dlaczego ta edycja będzie wyjątkowa?

Dziesięciolecie cyklu to moment podsumowań, ale i spojrzenia w przyszłość. W ciągu dekady Botaniczna Piątka odwiedziła dziesiątki lokalizacji i zgromadziła społeczność, dla której bieganie stało się nie tylko formą aktywności, ale również sposobem spędzania czasu w kontakcie z naturą. Wiele osób wraca na kolejne edycje, traktując je jako stały element swojego kalendarza - również w więcej niż jednej lokalizacji!

Letnia odsłona to także okazja do poprawy wyników lub rozpoczęcia treningów w sprzyjających warunkach. Dłuższe dni i ciepła pogoda zachęcają do aktywności, a dobrze przygotowane trasy i sprawna organizacja zapewniają komfort uczestnikom. Każdy bieg kończy się wręczeniem pamiątkowych medali, które dla wielu stanowią symbol osobistego sukcesu. Medal edycji jubileuszowej nawiązuje do wzoru z pierwszej edycji z 2016 roku, której motywem przewodnim był Liliowiec.

Warto zwrócić uwagę na różnorodność lokalizacji. Olsztyn i Gdynia przyciągają bliskością natury i świeżym powietrzem, Warszawa, Poznań i Łódź oferują zielone enklawy w sercu dużych miast, a Bydgoszcz, Przelewice czy Stradomia Dolna zapewniają bardziej kameralny, niemal sielski klimat przyciągający liczne grono uczestników. Nie bez znaczenia pozostaje również aspekt społeczny.

Botaniczna Piątka to przestrzeń spotkań ludzi o podobnych zainteresowaniach – aktywnych, otwartych i ceniących kontakt z naturą. Wspólne starty, rozmowy na mecie i dzielenie się doświadczeniami budują atmosferę, która wyróżnia ten cykl na tle innych wydarzeń sportowych. Organizatorzy zapowiadają, że jubileuszowa edycja przyniesie także dodatkowe niespodzianki, zarówno dla stałych uczestników, jak i debiutantów. Choć szczegóły pozostają częściowo tajemnicą, wiadomo, że 10-lecie będzie odpowiednio podkreślone – zarówno w warstwie organizacyjnej, jak i wizualnej.

Zapisy na poszczególne biegi są już dostępne na stronie organizatora, a zainteresowanie – jak co roku – jest duże. Osoby planujące udział powinny śledzić komunikaty organizatorów.

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Botaniczna Piątka - edycja letnia 2026. Daty i miasta

12.07 - Olsztyn - Leśne Arboretum Warmii i Mazur w Kudypach 2A

18.07 - Lublin - Ogród Botaniczny UMCS przy ul.Willowej 55

19.07 - Warszawa - Ogród Botaniczny PAN przy ul.Prawdziwka 2 (Powsin)

25.07 - Gdynia - Leśny Ogród Botaniczny Marszewo, ul. Marszewska 5

26.07 - Przelewice - Ogród Dendrologiczny w Przelewicach 17

01.08 - Łódź - Łódzki Ogród Botaniczny przy ul.Krzemienieckiej 36/38

02.08 - Mikołów - Śląski Ogród Botaniczny przy ul.Sosnowej 5

08.08 - Poznań - Ogród Botaniczny UAM przy ul.Dąbrowskiego 165

09.08 - Kielce - Ogród Botaniczny Geonatura przy ul.Jagiellońskiej 78

15.08 - Bydgoszcz - Ogród Botaniczny Myślęcinek przy ul.Konnej 7

22.08 - Zielona Góra - Ogród Botaniczny UZ przy ul. Botanicznej 50A

23.08 - Stradomia Dolna - Arboretum Leśne im. prof. Stefana Białoboka w Stradomii Dolnej ul.Leśnej 6