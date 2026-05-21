Najwięksi fani łatwiej zdobędą bilety na koncerty. Spotify wprowadza rewolucję!

Nowa funkcja na Spotify

Spotify zaprezentował "Reserved" - nową funkcję, która, zgodnie z nazwą, odkłada bilety dla subskrybentów premium, dając im większą szansę na ich zakup. Platforma zapowiedziała, że począwszy od tego lata w USA, wybrani artyści będą mogli korzystać z tej funkcji. Serwis nawiązał współpracę z Live Nation w ramach wieloletniej umowy. Platforma wykorzysta liczbę odtworzeń, udostępnień i inne rodzaje aktywności, aby zidentyfikować najbardziej oddanych fanów artysty i zatrzymać dla nich dwa bilety na trasę koncertową.

Kupowanie biletów na koncerty może dziś przypominać wyścig, w którym z góry skazani jesteśmy na porażkę. Pojawiasz się we właściwym czasie, bez końca odświeżasz stronę i wciąż odchodzisz z niczym. Zbyt często to doświadczenie jest stresujące, nieprzewidywalne i oderwane od tego, co powinno mieć największe znaczenie: czy prawdziwi fani faktycznie dostają bilety. Uważamy, że można to zrobić lepiej - napisało Spotify w komunikacie.

Fani zachwyceni pomysłem

To, na ile nowa funkcja Spotify faktycznie pomoże biletom trafiać w ręce fanów, dopiero się okaże. Z pewnością jednak spotkała się ona z entuzjazmem ze strony słuchaczy, którzy są coraz bardziej sfrustrowani procesem zakupu biletów, spędzając długie godziny w internetowych kolejkach po wejściówki na występy najbardziej rozchwytywanych wykonawców. "Reserved" to prawdopodobnie najważniejsza z pakietu nowych funkcji zaprezentowanych przez Spotify podczas dnia inwestora, z których większość została stworzona z myślą o superfanach. Będzie też inna nowość! Spotify zapowiedziało również wydanie nowej, samodzielnej aplikacji desktopowej o nazwie Studio by Spotify Labs, która pozwoli użytkownikom tworzyć spersonalizowane podcasty, playlisty i inne treści, dobierane na podstawie ich indywidualnych gustów.