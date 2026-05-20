50. urodziny Agnieszki Chylińskiej - koncert w TVN. Kiedy oglądać widowisko?

Agnieszka Chylińska - koncert urodzinowy

Agnieszka Chylińska już wkrótce będzie świętować okrągłe, 50. urodziny. Ten dzień chce spędzić tam, gdzie czuje się najlepiej, czyli na scenie. W dniu jej urodzin odbędzie się specjalny koncert pod nazwą "Wy i ja. Impreza mojego życia". Widowisko zostanie zorganizowane na jednej z największych hal widowiskowo-sportowych w Polsce. Mowa o Atlas Arenie w Łodzi. Najwięksi fani jurorki programu "Mam talent!" będą tam na miejscu. Bilety na urodzinowy koncert rozeszły się jak świeże bułeczki. Ci, którzy nie mieli wystarczająco dużo szczęścia i nie zdobyli wejściówek, wciąż będą mogli zobaczyć show. To dzięki transmisji na żywo w telewizji.

ZOBACZ TAKŻE: Polsat Hit Festiwal 2026 - PROGRAM. Kto wystąpi? Kiedy oglądać? Data, godzina, gwiazdy

Chylińska nawet w deszczu nie przerwała show. Chwyciła za mopa i… Nagranie podbija sieć! | ESKA

"Wy i ja. Impreza mojego życia" - transmisja w TVN

Koncert "Wy i ja. Impreza mojego życia" będzie transmitowany na żywo w telewizji! Nie jest żadną nowością, że Agnieszka Chylińska jest jedną z największych gwiazd TVN-u. Stacja postanowiła uczcić jej okrągłe urodziny i pokazać na żywo koncert w Łodzi. Transmisja live już w sobotę, 23 maja 2026. Start na antenie TVN już o godzinie 19:45.

17

Agnieszka Chylińska zaprasza na swoją 50-tkę