Interwencja policji na S5 pod Trzebnicą. Kierowca nie był pijany, walczył o życie

Niebezpieczna jazda na S5. Świadek zaalarmował policję w Trzebnicy

Wszystko zaczęło się od zgłoszenia, które wpłynęło na stanowisko kierowania trzebnickiej policji 21 maja 2026 roku. Zaniepokojony kierowca poinformował dyżurnego o samochodzie marki Volvo, który poruszał się drogą ekspresową S5 w stronę Wrocławia w bardzo niebezpieczny sposób. Styl jazdy kierującego autem wskazywał, że może on znajdować się pod wpływem alkoholu, stwarzając realne zagrożenie na trasie. Dzięki tej obywatelskiej postawie patrol drogówki mógł natychmiast ruszyć na miejsce.

Błyskawiczna akcja policji na S5. Zatrzymanie kierowcy Volvo

Patrol trzebnickiej drogówki został natychmiast skierowany we wskazany rejon. Policjanci szybko zlokalizowali opisywane Volvo i za pomocą sygnałów świetlnych i dźwiękowych dali kierowcy znak do zatrzymania się. Szybko jednak zauważyli, że mężczyzna ma ogromne trudności z wykonaniem manewru i bezpiecznym zjechaniem na pas awaryjny. Zachowując szczególną ostrożność, funkcjonariusze eskortowali pojazd i zdołali go bezpiecznie zatrzymać, zapobiegając potencjalnemu wypadkowi.

Nagły atak cukrzycy za kierownicą. 68-latek potrzebował pomocy

Po zatrzymaniu pojazdu prawda okazała się zupełnie inna, niż początkowo zakładano. Za kierownicą Volvo siedział 68-letni mieszkaniec powiatu wrocławskiego, który był całkowicie trzeźwy, co potwierdziło badanie. Mężczyzna wyjaśnił policjantom, że choruje na cukrzycę i w trakcie jazdy doszło u niego do nagłego i gwałtownego spadku poziomu cukru we krwi. Jego stan zdrowia pogorszył się tak szybko, że stracił zdolność do bezpiecznego panowania nad pojazdem i reakcji na otoczenie.

Wzorowa postawa świadka i policjantów. Senior trafił pod opiekę rodziny

Funkcjonariusze zaopiekowali się 68-latkiem, który na miejscu zażył posiadane leki. Policjanci pozostali z nim aż do momentu, gdy jego stan zdrowia się ustabilizował i poczuł się lepiej. Na miejsce wezwano rodzinę kierującego, która bezpiecznie przejęła nad nim opiekę i zabrała go do domu. Całe zdarzenie na drodze S5 pokazuje, jak kluczowa jest czujność innych kierowców i jak ważna jest gotowość policji nie tylko do egzekwowania prawa, ale przede wszystkim do niesienia pomocy w sytuacjach zagrożenia życia.

Źródło: Policja.pl