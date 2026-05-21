Pożar w Pelplinie. Jeden niedopałek spowodował straty na 1,8 miliona złotych

Ogromny pożar pasażu handlowego w Pelplinie

Dramatyczne sceny rozegrały się 18 maja 2026 roku w Pelplinie, gdzie wybuchł pożar kompleksu usługowo-handlowego. Ogień błyskawicznie objął budynek, a na miejscu natychmiast pojawiły się liczne zastępy straży pożarnej, które rozpoczęły walkę z żywiołem. Równolegle do akcji gaśniczej policjanci z miejscowego komisariatu zabezpieczali teren, dbając o bezpieczeństwo gapiów i mieszkańców. Już wtedy rozpoczęły się pierwsze czynności mające na celu ustalenie, co było przyczyną pożaru w Pelplinie i kto za niego odpowiada.

Niedopałek papierosa przyczyną pożaru. Policja dotarła do sprawcy dzięki nagraniom

Śledczy z Pelplina podjęli intensywne działania, aby wyjaśnić okoliczności tego tragicznego zdarzenia. Kluczowym dowodem w sprawie okazał się zabezpieczony monitoring, którego wnikliwa analiza pozwoliła na wytypowanie osoby odpowiedzialnej za zaprószenie ognia. Jak ustalili policjanci, 52-letni mężczyzna w sposób nieumyślny wyrzucił tlący się niedopałek papierosa wprost na składowane przy pasażu odpady. To wystarczyło, aby ogień zajął kartony i inne łatwopalne materiały, a następnie w mgnieniu oka przeniósł się na budynek pasażu.

52-latek usłyszał zarzuty. Straty oszacowano na ponad 1,8 miliona złotych

Skutki nieostrożnego zachowania okazały się katastrofalne. Właściciel zniszczonego obiektu oszacował straty materialne na kwotę co najmniej 1 815 000 złotych. Zatrzymany przez policję 52-latek został przewieziony do jednostki, gdzie przedstawiono mu zarzut. Mężczyzna odpowie za nieumyślne sprowadzenie zdarzenia zagrażającego mieniu w wielkich rozmiarach. Zgodnie z przepisami kodeksu karnego, za tego typu przestępstwo grozi mu kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do nawet 5 lat.

Policja apeluje o ostrożność. Chwila nieuwagi może kosztować miliony

Przy okazji tego zdarzenia funkcjonariusze po raz kolejny przypominają o fundamentalnych zasadach bezpieczeństwa. Nawet jeden niedopałek papierosa może stać się przyczyną tragedii i gigantycznych strat, co dobitnie pokazuje przykład z Pelplina. Szczególnie w okresach wyższych temperatur porzucony tlący się papieros w pobliżu suchych traw, liści czy składowanych odpadów to prosta droga do katastrofy. Policjanci apelują, aby zawsze pamiętać o pełnym zagaszeniu papierosa przed jego wyrzuceniem, ponieważ odpowiedzialne zachowanie chroni życie, zdrowie i mienie.

Źródło: Policja.pl