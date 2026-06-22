Młoda fala przestaje pukać do drzwi. To ona wyznacza dziś kierunek polskiego rapu

Polski rap przeżywa jedną z najbardziej dynamicznych zmian pokoleniowych w swojej historii

Nowi artyści nie czekają już latami na swoją szansę. Wystarczy jeden mocny projekt, viralowy numer lub konsekwentnie budowana społeczność, by z internetowych playlist trafić na największe festiwalowe sceny. To pokolenie wychowane na streamingu, mediach społecznościowych i pełnej niezależności. Jeszcze dwa lub trzy lata temu większość tych nazwisk funkcjonowała przede wszystkim w dyskusjach najbardziej zaangażowanych słuchaczy. Dziś Asster, God.wifi, KIDZLORI, Zeamsone, Waima, VBS, VKIE, Młody West, OG Olgierd czy Aleshen coraz śmielej zaznaczają swoją obecność na polskiej scenie i budują własne, wierne społeczności. Każdy z nich reprezentuje zupełnie inne podejście do rapu.

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Asster udowadnia, że nowoczesny mainstream może zachować charakter. God.wifi konsekwentnie rozwija własny styl balansujący między melodyjnością a trapem. KIDZLORI i VKIE czy Okekel pokazują, jak mocno zmienia się estetyka młodego rapu. Zeamsone od kilku sezonów utrzymuje wysoką formę i stale poszerza grono odbiorców. Waima, VBS, Młody West, OG Olgierd i Aleshen reprezentują z kolei twórców, którzy nie próbują kopiować poprzedników, ale budują własny język i własną tożsamość. To właśnie ta różnorodność sprawia, że młoda fala nie jest już jednorodnym zjawiskiem. Coraz częściej to właśnie ci artyści wyznaczają trendy, inspirują kolejnych twórców i przejmują uwagę młodszej publiczności.

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Obok Pezeta, Sokoła, Żabsona, Malika Montany, Young Leosi, Kukona, Avi, Guziora, Kaza Bałagane czy Tedego organizatorzy zaprosili reprezentantów nowej generacji, dzięki czemu line-up nie opiera się wyłącznie na największych nazwiskach. Wygląda raczej jak próba pokazania pełnego obrazu współczesnego polskiego rapu. Od legend gatunku, przez artystów będących dziś na szczycie, aż po tych, którzy za dwa lub trzy lata mogą sami znaleźć się w gronie największych headlinerów. To zresztą jedna z cech, która od lat wyróżnia festiwal w Płocku. Wielu wykonawców pojawiało się tam na długo przed momentem największej popularności. Patrząc na tegoroczny skład, można odnieść wrażenie, że organizatorzy bardziej interesowali się kierunkiem, w którym zmierza polski rap, niż tabelami miesięcznych odsłuchów. I właśnie dlatego tegoroczny line-up może okazać się jednym z najświeższych oraz najbardziej różnorodnych zestawień tego lata. W czasach, gdy wiele festiwali opiera się na podobnym zestawie nazwisk, postawienie na kilka pokoleń artystów jednocześnie staje się jedną z największych wartości programu.