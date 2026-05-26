PLHHF 2026 wraca na plażę nad Wisłą. "Przywracamy ustawienia fabryczne"

Polish Hip-Hop Festival nad Wisłą w Płocku

Po kilkudziesięciu godzinach intensywnej dyskusji wokół lokalizacji tegorocznej edycji Polish Hip-Hop Festival organizatorzy wydarzenia podjęli decyzję o powrocie festiwalu na historyczne tereny nad Wisłą w Płocku.

Tegoroczna, 12. edycja PLHHF odbędzie się w dniach 2-4 lipca na plaży nad Wisłą.

Jak podkreślają organizatorzy, wcześniejsza decyzja o przeniesieniu wydarzenia na tereny stadionowe była elementem świadomie planowanej transformacji festiwalu i budowy nowego, bardziej miejskiego formatu wydarzenia.

Przez ostatnie miesiące bardzo świadomie pracowaliśmy nad nowym etapem PLHHF. Chcieliśmy zrobić krok dalej produkcyjnie, jakościowo i doświadczeniowo. Stąd pomysł na nową przestrzeń i bardziej miejski format wydarzenia. Bardzo wierzyliśmy w ten kierunek i nie była to spontaniczna decyzja

- mówi Marcin Siwek, organizator Polish Hip-Hop Festival.

Organizatorzy podkreślają jednak, że po ogłoszeniu nowej lokalizacji otrzymali ogrom wiadomości, komentarzy i opinii od uczestników festiwalu.

Widzimy, jak ważną częścią historii PLHHF jest dla ludzi plaża nad Wisłą i jak mocno uczestnicy utożsamiają z nią klimat tego festiwalu. Wsłuchaliśmy się w ten głos i wspólnie z naszymi partnerami oraz Miastem Płock podjęliśmy decyzję o powrocie na plażę. Można powiedzieć - przywracamy ustawienia fabryczne

- dodaje organizator.

Jak zaznacza zespół PLHHF, decyzja o powrocie nie oznacza rezygnacji z dalszego rozwoju wydarzenia.

Nadal bardzo wierzymy w rozwój festiwalu, jakościową produkcję i nowoczesne rozwiązania organizacyjne. Po prostu uznaliśmy, że ten krok chcemy zrobić razem z uczestnikami i we właściwym momencie. Ta sytuacja pokazała nam bardzo mocno, jak ważnym miejscem dla społeczności PLHHF pozostaje nadwiślańska przestrzeń

- podkreślają organizatorzy.

Organizatorzy odnieśli się również do emocji, które pojawiły się po ogłoszeniu zmiany lokalizacji.

Jeżeli część uczestników poczuła się zdezorientowana całą sytuacją albo odebrała ją inaczej niż chcieliśmy, to po prostu przepraszamy. Od początku świadomie nie komunikowaliśmy lokalizacji tegorocznej edycji, ponieważ pracowaliśmy nad nową koncepcją wydarzenia i analizowaliśmy różne kierunki transformacji festiwalu

- dodaje Marcin Siwek.

PLHHF 2026 - kiedy? Kto wystąpi?

PLHHF 2026 odbędzie się w dniach 2-4 lipca w Płocku.

Dotychczas ogłoszeni artyści:

Malik Montana, Pezet, Young Leosia, Sokół, Kaz Bałagane, Louis Villain, Aleshen, Tede, Żabson, Kukon, Avi, Asster, Kabe, Vkie, Młody West, Okekel i wielu innych.

Bilety dostępne są w serwisie Biletomat.pl.

POLISH HIP-HOP FESTIVAL 2026

2-4 LIPCA | PŁOCK | PLAŻA NAD WISŁĄ