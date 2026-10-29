Vivica Lewandowski - kim jest reprezentantka Polski na Miss Universe 2026? Wygląda jak żywa Barbie [ZDJĘCIA]

Kim jest Vivica Lewandowski?

21-letnia międzynarodowa modelka i projektantka mody, pochodząca z Barrington w stanie Illinois, będzie reprezentować Polskę podczas konkursu Miss Universe 2026, który odbędzie się w listopadzie w Portoryko. Jest Amerykanką polskiego pochodzenia. Vivica Lewandowski ma już doświadczenie w konkursach piękności. W przeszłości zdobyła tytuł Miss Illinois Teen USA i znalazła się w pierwszej dwudziestce finalistek konkursu Miss Teen USA 2023. W tym roku zdobyła również tytuł Miss Illinois USA, a w sierpniu ubiegła do rywalizacji w konkursie Miss USA 2026 w Miami. Ciekawostką jest również to, że jej mama, Mandy Lane Lewandowski, także była laureatką konkursów piękności. W 1998 roku zdobyła tytuł Miss Illinois USA. Vivica nie mówi w języku polskim.

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Vivica o reprezentowaniu Polski na Miss Universe

Serce przepełnia mi wdzięczność, której nie sposób wyrazić słowami. Z ogromnym zaszczytem ogłaszam, że zostałam nową Miss Universe Poland - napisała nowa Miss Universe Poland.

W opublikowanym w internecie wpisie dodała również:

Niektóre marzenia są tak odległe i wykraczają tak daleko poza to, co jesteśmy sobie w stanie wyobrazić, że nigdy nie przypuszczamy, iż mogą stać się naszą rzeczywistością. To dla mnie zaszczyt, że polska społeczność oraz krajowy dyrektor konkursu w Polsce wybrali właśnie mnie, powierzając mi tę odpowiedzialność. Możliwość reprezentowania mojego dziedzictwa i stanięcia w imieniu kraju, który tak wiele dla mnie znaczy, jest honorem, którego nigdy nie będę w stanie w pełni wyrazić słowami.

Miss Universe 2026 - kiedy i gdzie?

Miss Universe odbędzie się już 75. raz. Tegoroczna edycja najpopularniejszego konkursu piękności na świecie odbędzie się w Portoryko we wtorek, 24 listopada czasu lokalnego. Oznacza to, że wyniki w Polsce poznamy wczesnym porankiem w środę, 25 listopada. Galę będzie można śledzić na oficjalnym kanale na YouTube.