Ryn nie zwalnia tempa. Wakacje rozpoczęły od Eksplozji Kolorów z Radiem ESKA, teraz czas na Dni Rynu

Kolorowy początek wakacji

27 czerwca Ryn zamienił się w jedno z najbardziej kolorowych miejsc na Mazurach. Pierwsza część wydarzenia odbyła się na terenie zielonym przy Ekomarinie, gdzie na uczestników czekały bezpłatne atrakcje dla całych rodzin. Można było spróbować skimboardingu, zjechać na górce Snow Tubing, wziąć udział w Piana Party czy warsztatach kulinarnych.

Wieczorem zabawa przeniosła się do amfiteatru nad Jeziorem Ołów. O muzyczną oprawę zadbał DJ Matt5ki, a największe emocje wywołały trzy widowiskowe wyrzuty kolorowych proszków Holi. Wydarzenie z Radiem ESKA oficjalnie rozpoczęło wakacyjne świętowanie w Rynie.

Czas na Dni Rynu 2026

Już od 16 do 19 lipca miasto będzie świętować swoje urodziny podczas Dni Rynu 2026. Organizatorzy przygotowali cztery dni koncertów, wydarzeń sportowych, rodzinnych atrakcji i pokazów. W programie znalazły się m.in. spektakl „Mity Greckie w Krainie Wielkich Jezior”, koncerty szantowe, turnieje sportowe, pokaz sprzętu wojskowego, bieg uliczny oraz liczne atrakcje dla najmłodszych. Gwiazdą sobotniego wieczoru będzie Golec uOrkiestra.

To jeszcze nie koniec

Ryn nie zamierza zwalniać tempa także po Dniach Miasta. Już na początku sierpnia odbędzie się Festiwal Kultury Średniowiecza Masuria Ryn 2026. Przez trzy dni miasto ponownie ożyje za sprawą rycerzy, pokazów walk, historycznej parady, jarmarku rzemiosła i widowiska batalistycznego, które co roku przyciąga tłumy odwiedzających.

Wcześniej, 4 lipca, mieszkańcy i turyści mogli także uczestniczyć w Festiwalu 5 Zmysłów, który połączył kulinaria, sztukę, muzykę i rodzinne atrakcje nad Jeziorem Ryńskim.

Jeśli ktoś szuka miejsca na aktywny wakacyjny weekend na Mazurach, Ryn wydaje się jedną z najciekawszych propozycji. Po kolorowym rozpoczęciu lata z Radiem ESKA przyszedł czas na Dni Rynu, a kolejne tygodnie przyniosą następne wydarzenia, dzięki którym miasto przez całe wakacje tętni życiem.

Materiał sponsorowany