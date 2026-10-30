Martin Garrix wraca Colours of Ostrava! Kiedyś sam odpalał tam pirotechnikę dla innego zespołu

Martin Garrix wraca na Colours of Ostrava!

To będzie wielkie muzyczne pożegnanie! Organizatorzy festiwalu Colours of Ostrava ogłosili, że finał 24. edycji imprezy w 2027 roku będzie należał do Martina Garrixa. Jeden z najpopularniejszych DJ-ów na świecie wraca do Ostrawy po pięciu latach, a jego show ma być jeszcze bardziej spektakularne niż poprzednio. Artysta przywiezie ze sobą materiał z nowego, długo wyczekiwanego albumu.

Garrix dołącza do imponującego grona gwiazd, w którym znaleźli się już Robbie Williams i Ellie Goulding. To jednak nie koniec dobrych wiadomości dla fanów festiwalu. Ogłoszono również, że na scenie pojawią się amerykański wokalista David Kushner i australijska grupa 5 Seconds of Summer.

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"Jeden z najsympatyczniejszych headlinerów"

Poprzedni występ Martina Garrixa na Colours of Ostrava w 2022 roku zapisał się w pamięci nie tylko publiczności, ale i organizatorów. Jego audiowizualne show porwało tłumy, nawet te, które na co dzień nie słuchają muzyki elektronicznej. Dyrektor artystyczny festiwalu, Filip Košťálek, zdradził niezwykłą historię zza kulis.

„Pamiętam Martina. To jeden z najbardziej sympatycznych headlinerów, jakich gościliśmy w Ostrawie. Rozgrzał publiczność na głównej scenie, a za kulisami spotkał się z zaprzyjaźnionym zespołem Inhaler. Co więcej, zaoferował im pomoc podczas występu i sam obsługiwał efekty pirotechniczne w trakcie ich koncertu” – wspomina Košťálek.

Dyrektor festiwalu nie kryje ekscytacji powrotem DJ-a. „To będzie świetne, taneczne zakończenie dnia – takie, jakie publiczność lubi najbardziej. Cieszymy się, że w ramach swojej trasy ponownie wybrał właśnie Colours. Dobre wspomnienia z poprzedniej wizyty sprawiły, że po latach zdecydował się wrócić właśnie do nas” – dodaje.

Nowy album i wielkie show

Tym razem Martin Garrix przyjedzie do Czech z nowym materiałem. Jego drugi studyjny album, zatytułowany „Marty”, ukaże się w marcu 2027 roku i zapowiada się na prawdziwą gratkę dla fanów. Wśród gości, którzy pojawią się na płycie, znaleźli się Ed Sheeran i zespół U2. Do tej pory artysta zaprezentował już cztery single z nadchodzącego krążka.

Choć 30-letni Holender ma na koncie ponad sto singli, do tej pory wydał tylko jeden album – „Sentio” z 2022 roku. W tym roku jego talent można było usłyszeć także na płycie Madonny „Confessions II” oraz na EP-ce U2 „Easter Lily”, gdzie wyprodukował jeden z utworów.

Imponująca kariera młodego DJ-a

Martin Garrix rozpoczął swoją przygodę z muzyką w bardzo młodym wieku. Mając zaledwie 16 lat, zadebiutował na 40. miejscu prestiżowego rankingu TOP 100 DJs. Rok później był już na czwartej pozycji i został najmłodszym headlinerem słynnego Ultra Music Festival. Od 2015 roku nie schodzi z podium zestawienia DJ Mag, a na jego szczycie triumfował aż pięć razy. Obecnie zajmuje drugie miejsce, potwierdzając swoją pozycję w światowej czołówce.

Kolejne gwiazdy w Ostrawie

Do line-upu dołączyli także inni znani artyści. Po raz pierwszy na czeskim festiwalu wystąpi australijski zespół 5 Seconds of Summer. Pop-punkowa grupa z Sydney, która zdobyła popularność jako support One Direction, działa na scenie już od piętnastu lat. Polska publiczność miała już okazję ich zobaczyć, teraz pora na Czechy.

Na festiwalowej scenie zadebiutuje również amerykański wokalista David Kushner. Artysta, który grał już w Pradze, tym razem przyjedzie z nowym wydawnictwem „Devotion”, którego premiera zaplanowana jest na piątek, 13 listopada.

Line-up pęka w szwach

Lista gwiazd przyszłorocznej edycji Colours of Ostrava robi się coraz dłuższa. Oprócz nowo ogłoszonych wykonawców, w Ostrawie wystąpią także Robbie Williams, Ellie Goulding, Florence Road i The Lottery Winners. Organizatorzy zapowiadają, że to dopiero początek.

„Przed nami kolejne zapowiedzi i jestem przekonany, że publiczność będzie miała na co czekać. Cieszę się, że przyszłoroczny program będzie tak różnorodny. Dzięki świetnej współpracy całego zespołu przygotujemy dla uczestników doświadczenie, które wyniesie festiwalowe koncerty na zupełnie nowy poziom” – zapowiada Filip Košťálek.

Kiedy i za ile?

Festiwal Colours of Ostrava 2027 odbędzie się w dniach 21–24 lipca na terenie postindustrialnego kompleksu Dolní Vítkovice. Czterodniowe karnety są obecnie dostępne w cenie 4190 CZK. Warto się jednak pospieszyć – w listopadzie ceny biletów wzrosną.