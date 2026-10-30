Nie wyrzucaj pestek z dyni po Halloween. Możesz wykorzystać je na kilka sposobów

Pestki pozostałe po wydrążaniu dyni na Halloween nie muszą trafiać do kosza. Po dokładnym oczyszczeniu, opłukaniu i osuszeniu można przygotować z nich chrupiącą przekąskę z dodatkiem ulubionych przypraw.

Uprażone pestki dyni świetnie sprawdzają się jako dodatek do codziennych potraw. Można wykorzystać je do sałatek, zup kremów, domowego pieczywa, granoli czy dań z warzywami.

Część pestek można również wysuszyć i zachować do późniejszego wysiewu w ogrodzie. Trzeba jednak pamiętać, że nie każda dynia nadaje się do pozyskiwania nasion, z których wyrosną rośliny o takich samych cechach.

Przed wykorzystaniem pestek w kuchni należy upewnić się, że pochodzą z dyni jadalnej, a nie ozdobnej. Niektóre odmiany ozdobne mogą zawierać szkodliwe związki, dlatego nie należy traktować ich jako produktu spożywczego.

Prażone pestki dyni jako chrupiąca przekąska

Najprostszym sposobem na wykorzystanie pestek jest ich uprażenie. Najpierw oddziel je od miąższu, dokładnie opłucz na sitku i usuń pozostałości dyni. Następnie osusz je ręcznikiem papierowym lub czystą ściereczką. Im mniej wilgoci pozostanie na pestkach, tym łatwiej będzie uzyskać chrupiący efekt. Możesz wymieszać je z niewielką ilością oleju oraz ulubionymi przyprawami. Dobrze pasują sól, papryka słodka, czosnek granulowany, chili czy zioła.

Pestki rozłóż cienką warstwą na blasze wyłożonej papierem do pieczenia i piecz w temperaturze około 160–170 stopni Celsjusza, regularnie kontrolując ich stan. Czas zależy od wielkości i wilgotności pestek, dlatego nie warto zostawiać ich w piekarniku bez nadzoru. Gotowe powinny być suche i lekko chrupiące, ale nie przypalone. Po wystudzeniu przechowuj je w szczelnym pojemniku.

Odlot - mogliście tu być

Dodatek do sałatek, zup i domowych wypieków

Uprażone pestki dyni mogą urozmaicić wiele codziennych potraw. Wystarczy posypać nimi krem z dyni, marchewki lub pomidorów, aby dodać daniu chrupkości. Sprawdzą się również w sałatkach, na przykład z rukolą, serem feta, pieczonym burakiem czy jabłkiem. Można je także dodać do domowego chleba, bułek, granoli albo mieszanek śniadaniowych. Jeśli lubisz eksperymentować w kuchni, spróbuj przygotować z nich posypkę do makaronu lub warzyw z piekarnika.

Co jeszcze można zrobić z pestkami?

Pestki można również wysuszyć i zachować do późniejszego wykorzystania. Jeśli masz ogród, część z nich możesz przeznaczyć do wysiewu, pod warunkiem że pochodzą z dyni odmiany nadającej się do rozmnażania i nie jest to owoc mieszańcowy, którego potomstwo może mieć inne cechy. Warto pamiętać, że pestki z dyni ozdobnych nie powinny być traktowane jako produkt spożywczy. Nie należy ich jeść, ponieważ niektóre odmiany mogą zawierać gorzkie związki powodujące dolegliwości żołądkowo-jelitowe. Zanim wykorzystasz pestki w kuchni, upewnij się więc, że pochodzą z jadalnej dyni.