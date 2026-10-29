Macklemore zagra w Polsce! Kiedy koncert? Artysta właśnie wystąpił dla Palestyny, którą otwarcie wspiera

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Na koncie ma wiele ponadczasowych hitów, ale w ostatnich miesiącach znalazł się na celowniku ze względu na jego wypowiedzi dotyczące wojny w Strefie Gazy i wykluczenie go z trasy koncertowej Eda Sheerana. Macklemore przekuł aferę w akcję na rzecz Palestyny, a już w przyszłym roku przyjedzie do Polski.
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Macklemore w Polsce na BitterSweet Festival 2027 - gdzie i kiedy koncert?
Raper zagra na kolejnej edycji poznańskiego festiwalu, na którym zagościły już legendy muzyki z różnych krajów i gatunków. Macklemore będzie gwiazdą pierwszego dnia przyszłorocznego BitterSweet Fesitval. Koncert odbędzie się w czwartek, 12 sierpnia 2027 roku.
- Miliardowe odtworzenia, kultowe teledyski i wydeptywanie własnych ścieżek sprawiły, że muzykę Macklemore’a pokochały miliony. Little bit of humble, little bit of cautious 12 sierpnia w Poznaniu - zapowiadają w sieci organizatorzy.
To pierwsze duże ogłoszenie, jeśli chodzi o BitterSweet 2027. Tuż po informacji o koncercie Macklemore'a gospodarze podali, że w Poznaniu zagrają także Royel Otis, DJ Pee.Wee oraz Kelis. Jak informują fanów, wciąż bookują kolejnych artystów, których nazwiska poznamy w najbliższych tygodniach. Festiwal odbędzie się w dniach 12-14 sierpnia.
Wykluczony z koncertów Eda Sheerana, sam zagrał dla Palestyny. Wspierali go Hozier i Kneecap
Choć na przestrzeni lat wydał niezapomniane hity, w 2026 roku Macklemore znalazł się w centrum uwagi ze względu na swoje otwarte poparcie dla Palestyny. Raper nie kryje się z krytyką wobec polityki Izraela i udokumentowanego łamania przez to państwo praw człowieka w Strefie Gazy. Kiedy podczas grania jako support przed koncertami Eda Sheerana w USA wykonał propalestyńskie gesty, właściciele obiektów zagrozili odwołaniem koncertów, a promotor trasy Brytyjczyka usunął Macklemore'a z projektu. To wywołało powszechne oburzenie, zaś oświadczenie, które nagrał Ed Sheeran, sprowadziło masową krytykę także na niego samego.
Po aferze Macklemore ogłosił, że zagra z zaprzyjaźnionymi artystami trzy koncerty pod hasłem "Free Palestine Tour". Na pierwszym z nich, 26 października w Dublinie, zaśpiewał z irlandzkimi muzykami Hozierem i grupą Kneecap. Teraz przed nim występy w Londynie i Paryżu, a dochody z akcji trafią na cele charytatywne. Jedną ze wspieranych przez Amerykanina inicjatyw jest brytyjska fundacja Medical Aid for Palestinians, która od lat 80. dostarcza pomoc medyczną mieszkańcom terytoriów okupowanych przez Izrael.