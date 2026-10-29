U2 rusza w trasę po Europie w 2027 roku. Zespół ujawnił listę krajów - co z występem w Polsce?

Po trwających blisko dwa lata zapowiedziach już na początku bieżącego roku potwierdziło się, że grupa U2 przygotowuje się do wielkiego powrotu. Irlandzcy muzycy najpierw w lutym, a potem w kwietniu oddali w ręce słuchaczy dwie minipłyty wypełnione wyłącznie premierowymi utworami, zatytułowane „Days of Ash” oraz „Easter Lily”.

Był to jednak dopiero początek muzycznych nowości. W lipcu ukazał się utwór „Street of Dreams”, stanowiący pierwszy zwiastun nienazwanego jeszcze wówczas krążka. Konkretne informacje o płycie ujawniono w połowie września przy okazji publikacji kolejnego, nastrojowego utworu pod tytułem „Silencio”. Szesnasty album studyjny w dorobku U2 otrzymał tytuł „Carnaval de Luz” i trafi do sprzedaży już 13 listopada. Dotychczas fani usłyszeli trzy piosenki promujące to wydawnictwo, a wraz z premierą trzeciej z nich, „The Greatest Show on Earth”, muzycy podali pierwsze terminy światowego tournée „The Greatest Show on Earth Tour”. Początkowa lista obejmowała wyłącznie Amerykę Południową, ale od razu zapowiedziano, że jeszcze w październiku poznamy plany dotyczące Europy.

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Trasa koncertowa U2 w Europie w 2027 roku. Gdzie zagra zespół?

Wreszcie sami muzycy za pośrednictwem swoich profili w mediach społecznościowych zaczęli sugerować, że informacje o koncertach na Starym Kontynencie pojawią się w czwartek 29 października.

Wspomnianego dnia krótko po godzinie 13:00 opublikowano oficjalny harmonogram. Grupa zaplanowała na razie dwanaście występów, jednak na ogłoszonej liście zabrakło Polski. Europejska część tournée wystartuje 26 kwietnia 2027 roku w Sztokholmie, a następnie U2 zagra we Francji, Portugalii, Holandii, Wielkiej Brytanii, Niemczech oraz we Włoszech, zamykając tę serię koncertów 6 lipca w Mediolanie. Podczas całej trasy jako gość specjalny prezentować się będzie formacja Wolf Alice.

Polscy fani mogą uzyskać wcześniejszy dostęp do biletów, zamawiając „Carnaval De Luz” w przedsprzedaży w dowolnym formacie na MusicDrop.pl. Zamówienia złożone do piątku 30 października 2026 r. do godz. 13.00 uprawniają do otrzymania ekskluzywnego kodu umożliwiającego udział w przedsprzedaży biletów na trasę The Greatest Show On Earth. Kody wraz z linkiem do zakupu biletów będą wysyłane od wtorku 3 listopada od godz. 11.00. Przedsprzedaż dla osób, które zamówiły album, rozpocznie się w środę 4 listopada o godz. 10.00. Będzie to trzecia runda sprzedaży, po przedsprzedażach dla subskrybentów U2.com należących do Feedback Group i Hype Group. Oferta obejmuje również wcześniej złożone zamówienia — nie trzeba składać ich ponownie. Obowiązuje jeden kod na osobę. Wszystkie podane godziny odnoszą się do czasu polskiego. Sprzedaż ogólna biletów rozpocznie się 6 listopada o godz. 10.00 czasu lokalnego.

W branży już teraz pojawiają się spekulacje, że irlandzka grupa będzie kontynuować koncertowanie również w 2028 roku. Niewykluczone, że właśnie wtedy legendarny zespół odwiedzi nasz kraj, dlatego polskim fanom pozostaje czekać na kolejne komunikaty.