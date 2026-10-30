Zatkany odpływ w wannie to nie problem. Wsyp ten proszek, a woda spłynie od razu

• Niedrożność wannowego odpływu bywa bardzo kłopotliwa i nierzadko kończy się wizytą fachowca, jednak można temu zaradzić za pomocą prostych, domowych metod.

• Sprawdź, w jaki sposób połączenie octu oraz kilku łyżek powszechnie dostępnego w kuchni proszku rozprawi się z zalegającymi włosami oraz osadem.

• Wypróbuj tę szybką metodę, która w zaledwie 20 minut całkowicie udrożni rury w łazience, pozwalając zaoszczędzić zarówno czas, jak i gotówkę.

Quiz. Czy jesteś perfekcyjną panią domu? Sprawdź swoją wiedzę z domowych sposobów na porządek Pytanie 1 z 10 Domowym sposobem na elektryzowanie się firanek jest namoczanie ich w: wodzie z octem wodzie z sodą oczyszczoną wodzie z solą Następne pytanie

Domowy sposób na zatkany odpływ w wannie. Usunie zalegające włosy i resztki kosmetyków

Zatkany odpływ w wannie potrafi uprzykrzyć życie wszystkim mieszkańcom domu. Zbierająca się podczas mycia woda utrudnia korzystanie z łazienki, natomiast samodzielne dotarcie do syfonu bywa skomplikowane i zazwyczaj wiąże się z koniecznością zamówienia wizyty hydraulika. W sklepach dostępnych jest wprawdzie mnóstwo preparatów przeznaczonych do udrażniania rur, ale ich niewłaściwe użycie może tylko pogorszyć sytuację. Należy pamiętać, że za zatkany odpływ w wannie odpowiadają głównie zbierające się tam włosy, mydło, resztki kosmetyków oraz brud. Dopiero usunięcie tego typu czopa sprawi, że rury staną się znów drożne, a woda swobodnie do nich spłynie. W jaki sposób skutecznie odetkać wannę, by ponownie korzystać z niej bez żadnych przeszkód? W obliczu takiej awarii najczęściej sięgamy po telefon i wzywamy hydraulika, który rozwiąże ten kłopot. Zanim jednak zdecydujemy się na taki krok, dobrze jest przetestować domowy sposób na zatkany odpływ, który w większości przypadków bez problemu likwiduje zatory w instalacji.

Soda oczyszczona i ocet na zatkany odpływ w wannie. Jak zastosować ten sposób?

Skuteczne udrożnienie odpływu wanny wymaga pozbycia się z syfonu nagromadzonych tam włosów oraz osadów z kosmetyków. Jak przeprowadzić ten proces krok po kroku? Na samym początku trzeba wyciągnąć widoczne z zewnątrz zanieczyszczenia blokujące swobodny przepływ wody. Kolejnym krokiem jest wsypanie bezpośrednio do odpływu pięciu czubatych łyżek sody oczyszczonej, wlać tam szklankę octu, a następnie szczelnie zatkać otwór. Tak przygotowaną mieszankę należy zostawić na 20 minut, po czym spłukać ją wrzącą wodą. Z rur dobiegnie wówczas charakterystyczne bulgotanie, a po krótkiej chwili odpływ odzyska pełną drożność.

Skuteczne sposoby na odetkanie odpływu w wannie. Jak zapobiegać zatorom?

W wyjątkowo trudnych przypadkach warto zastosować mocne preparaty chemiczne przeznaczone do udrażniania rur, do których zalicza się między innymi popularny Kret. Należy wówczas ściśle przestrzegać zaleceń producenta opisanych na etykiecie. Jeżeli jednak instalacja przy naszej wannie ma skłonność do częstego blokowania się, warto profilaktycznie raz w tygodniu wsypać do niej kwasek cytrynowy lub sodę oczyszczoną, a następnie przelać całość gorącą wodą. Taki nawyk pozwoli regularnie pozbywać się osadów, zanim zdążą one zablokować przepływ wody.