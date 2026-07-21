Podlewasz kwiaty na balkonie w bloku? Uważaj, możesz dostać nawet mandat w wysokości 5000 zł!

Codzienne podlewanie roślin na balkonie może grozić poważnymi konsekwencjami.

Nieostrożne nawadnianie kwiatów może skutkować mandatem do 5000 zł.

Sprawdź, jak uniknąć kary.

Przepisy nie zakazują podlewania kwiatów na balkonie, ale nakładają na mieszkańców obowiązek korzystania z lokalu w sposób, który nie zakłóca korzystania z nieruchomości przez innych. Kluczowe znaczenie ma tutaj art. 144 Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym właściciel nieruchomości powinien powstrzymywać się od działań, które zakłócają korzystanie z sąsiednich nieruchomości ponad przeciętną miarę. Zalewanie balkonu sąsiada wodą z doniczek lub konewki może zostać uznane właśnie za niedopuszczalną immisję, jeżeli dochodzi do niego regularnie lub powoduje szkody. Jeżeli w wyniku nieostrożnego podlewania dojdzie do zniszczenia mienia, na przykład poduszek ogrodowych, mebli balkonowych, ubrań suszących się na balkonie czy sprzętu elektronicznego, poszkodowany może dochodzić odszkodowania na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego, w szczególności art. 415, który stanowi, że kto ze swojej winy wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia.

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Uważaj podlewając kwiaty na balkonie, możesz dostać mandat!

Nie każdy zdaje sobie sprawę, że w skrajnych przypadkach sprawa może zakończyć się również odpowiedzialnością za wykroczenie. Zgodnie z art. 75 § 1 Kodeksu wykroczeń osoba, która bez zachowania należytej ostrożności wystawia lub wywiesza ciężkie przedmioty albo wylewa płyny w sposób mogący spowodować zagrożenie lub uciążliwość dla innych, podlega karze grzywny do 5000 zł. To maksymalna wysokość grzywny, jaką sąd może wymierzyć za wykroczenie. W praktyce wysokość kary zależy od okoliczności sprawy, skali naruszenia oraz skutków zachowania.

Aby uniknąć problemów, warto podlewać rośliny rano lub wieczorem, używać konewki z wąską końcówką i uważać, aby nadmiar wody nie wypływał z doniczek. Dobrym rozwiązaniem są również podstawki pod donice, które zatrzymują wodę i chronią balkon sąsiada przed zalaniem. Dzięki zachowaniu ostrożności można cieszyć się pięknymi kwiatami bez ryzyka konfliktów i niepotrzebnych kosztów.

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