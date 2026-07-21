Podlewasz kwiaty na balkonie w bloku? Uważaj, możesz dostać nawet mandat w wysokości 5000 zł!

Justyna Klorek
Justyna Klorek
2026-07-21 4:23

Latem balkony zamieniają się w kolorowe ogrody pełne kwiatów i ziół. Regularne podlewanie roślin jest niezbędne, zwłaszcza podczas upałów, jednak niewiele osób zdaje sobie sprawę, że nieostrożne wykonywanie tej czynności może mieć przykre konsekwencje i skutkować karą pieniężną w kwocie do 5000 zł.

Osoba podlewa kwiaty żółtą konewką na balkonie. O karach za zalewanie sąsiadów przeczytasz na Eska.
Autor: magnific/ Freepik.com
  • Codzienne podlewanie roślin na balkonie może grozić poważnymi konsekwencjami.
  • Nieostrożne nawadnianie kwiatów może skutkować mandatem do 5000 zł.
  • Sprawdź, jak uniknąć kary.

Przepisy nie zakazują podlewania kwiatów na balkonie, ale nakładają na mieszkańców obowiązek korzystania z lokalu w sposób, który nie zakłóca korzystania z nieruchomości przez innych. Kluczowe znaczenie ma tutaj art. 144 Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym właściciel nieruchomości powinien powstrzymywać się od działań, które zakłócają korzystanie z sąsiednich nieruchomości ponad przeciętną miarę. Zalewanie balkonu sąsiada wodą z doniczek lub konewki może zostać uznane właśnie za niedopuszczalną immisję, jeżeli dochodzi do niego regularnie lub powoduje szkody. Jeżeli w wyniku nieostrożnego podlewania dojdzie do zniszczenia mienia, na przykład poduszek ogrodowych, mebli balkonowych, ubrań suszących się na balkonie czy sprzętu elektronicznego, poszkodowany może dochodzić odszkodowania na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego, w szczególności art. 415, który stanowi, że kto ze swojej winy wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia.

Polecany artykuł:

Posadź na balkonie i na rabacie. Much będą omijać twój dom szerokim łukiem
Kwiaty balkonowe: ciekawe pomysły na obsadzenie skrzynek balkonowych

Uważaj podlewając kwiaty na balkonie, możesz dostać mandat!

Nie każdy zdaje sobie sprawę, że w skrajnych przypadkach sprawa może zakończyć się również odpowiedzialnością za wykroczenie. Zgodnie z art. 75 § 1 Kodeksu wykroczeń osoba, która bez zachowania należytej ostrożności wystawia lub wywiesza ciężkie przedmioty albo wylewa płyny w sposób mogący spowodować zagrożenie lub uciążliwość dla innych, podlega karze grzywny do 5000 zł. To maksymalna wysokość grzywny, jaką sąd może wymierzyć za wykroczenie. W praktyce wysokość kary zależy od okoliczności sprawy, skali naruszenia oraz skutków zachowania.

Aby uniknąć problemów, warto podlewać rośliny rano lub wieczorem, używać konewki z wąską końcówką i uważać, aby nadmiar wody nie wypływał z doniczek. Dobrym rozwiązaniem są również podstawki pod donice, które zatrzymują wodę i chronią balkon sąsiada przed zalaniem. Dzięki zachowaniu ostrożności można cieszyć się pięknymi kwiatami bez ryzyka konfliktów i niepotrzebnych kosztów.

Fuksja
Galeria zdjęć 11
Quiz. Lato w PRL-u. Pamiętasz, jak wtedy wypoczywano?
Pytanie 1 z 15
Od którego roku prawo do wypoczynku obywatelom PRL gwarantowała konstytucja?
Kwiaty
kwiaty na balkon