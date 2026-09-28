Legenda rocka schodzi ze sceny. Rod Stewart zagra pożegnalny koncert w Polsce

Rod Stewart żegna się ze sceną. Zagra ostatni koncert w Polsce

To wiadomość, która zelektryzuje fanów na całym świecie. Jeden z najważniejszych głosów w historii muzyki, Rod Stewart, ogłosił pożegnalną trasę koncertową. Artysta wyruszy w ostatnią podróż artystyczną, a jednym z przystanków na jego mapie będzie Polska. Będzie to wyjątkowa okazja, by po raz ostatni usłyszeć na żywo jego największe przeboje.

Pod szyldem „The Final Encore” muzyk zaplanował serię występów, które mają być wielką celebracją jego niezwykłej kariery. Polski koncert odbędzie się 20 lipca 2027 roku w TAURON Arenie Kraków. Fani mogą spodziewać się wieczoru pełnego hitów, które na stałe zapisały się w historii rocka, folku i soulu.

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Bilety na pożegnalny koncert Roda Stewarta. Kiedy rusza sprzedaż?

Wielbiciele talentu Roda Stewarta muszą przygotować się na prawdziwy wyścig po wejściówki. Sprzedaż biletów została podzielona na kilka etapów, co daje szansę na ich zdobycie najwierniejszym fanom. Pierwsza przedsprzedaż, dedykowana członkom fanklubu, ruszy już 29 września o godzinie 12:00.

Kolejne okazje pojawią się w następnych dniach. Posiadacze kart Mastercard Pekao będą mogli kupić bilety 30 września od godziny 12:00, a dzień później, 1 października, o tej samej porze ruszy przedsprzedaż w serwisie Ticketmaster. Otwarta sprzedaż dla wszystkich chętnych rozpocznie się 2 października o 12:00 na stronie LiveNation.pl.

Legenda nie zwalnia tempa

Choć „The Final Encore” ma być pożegnaniem ze sceną, artysta ani myśli o odpoczynku. W szóstej dekadzie swojej kariery wciąż udowadnia, że jest w znakomitej formie. Zaledwie w 2024 roku wydał swój 33. album studyjny, „Swing Fever”, który nagrał we współpracy z Joolsem Hollandem i jego orkiestrą.

W ostatnim czasie muzyk aktywnie koncertował, odbywając trasy po Azji i Europie. Zakończył także swoją rekordową, trwającą aż 13 lat rezydenturę w Las Vegas, zatytułowaną „Rod Stewart: The Hits”.

Ponad 250 milionów sprzedanych płyt i tytuł szlachecki

Kariera Sir Roda Stewarta to pasmo nieprzerwanych sukcesów. Z ponad 250 milionami sprzedanych albumów i singli na całym świecie, jest jednym z najlepiej sprzedających się artystów w historii muzyki. Jego charakterystyczny głos i styl pozwoliły mu odnosić sukcesy w niemal każdym gatunku – od rocka, przez folk, soul, aż po R&B.

Artysta jest jednym z nielicznych, którzy mogą pochwalić się obecnością na listach przebojów w każdej dekadzie swojej kariery. Na jego koncie znajdują się najważniejsze wyróżnienia branży muzycznej, w tym dwukrotne wprowadzenie do Rock & Roll Hall of Fame i tytuł GRAMMY Living Legend. W 2016 roku za zasługi dla muzyki i działalność charytatywną oficjalnie otrzymał tytuł szlachecki w Pałacu Buckingham.