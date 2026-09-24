ATRIP zagra w Warszawie. Elektroniczna energia opanuje klub Oczki

ATRIP to jeden z producentów i DJ-ów, którzy coraz wyraźniej zaznaczają swoją obecność na współczesnej scenie elektronicznej. Jego twórczość przyciągnęła uwagę takich artystów jak Barry Can't Swim, Joy Anonymous i salute, a kolejne wydawnictwa i współprace pokazują, że nie zamierza zamykać się w jednej stylistycznej szufladzie.

Od klubowej energii po bardziej osobiste brzmienia

Muzyka ATRIP-a potrafi być jednocześnie intensywna i emocjonalna. Producent swobodnie porusza się pomiędzy elektroniką, house’em i klubowym brzmieniem, a przy tym chętnie czerpie inspiracje także spoza świata muzyki tanecznej. Dzięki temu jego utwory sprawdzają się zarówno na parkiecie, jak i podczas bardziej osobistego odsłuchu.

Dobrym przykładem jest TANZPARTEI II – mixtape będący kontynuacją projektu z 2023 roku. ATRIP zaprosił do współpracy artystów reprezentujących różne muzyczne światy, wśród nich KAM-BU, TeaMarrr, Bawo i Poté.

– Po wydaniu pierwszego mixtape'u chciałem pójść dalej i współpracować z artystami spoza mojego dotychczasowego muzycznego świata. Chodziło zarówno o przesunięcie własnej tożsamości artystycznej w nowe rejony, jak i otwarcie świata TANZPARTEI na inne emocje – mówił ATRIP.

Na TANZPARTEI II znalazły się zarówno mocno rytmiczne, klubowe numery, jak i bardziej introspekcyjne momenty. Wśród nich są m.in. „Ocean” i „Dun That” z udziałem KAM-BU i TeaMarrr oraz „Talking Too Much”, nagrany wspólnie z Bawo.

ATRIP w Warszawie. Tego wieczoru nie zabraknie parkietowych emocji

Szczególne miejsce w muzycznym dorobku ATRIP-a zajmuje „Friday (Alone Right Now)”. Numer przez długi czas pojawiał się w jego setach i zwrócił uwagę m.in. Barry Can't Swim, Joy Anonymous oraz salute. To właśnie tego typu produkcje pokazują, czego można spodziewać się po jego występie – energii, tanecznego rytmu, ale również brzmień, które potrafią zaskoczyć.

Warszawski koncert będzie kolejną okazją, żeby usłyszeć muzykę ATRIP-a na żywo, w klubowej przestrzeni i w bezpośrednim kontakcie z publicznością. Jeśli więc chcecie sprawdzić, jak jego produkcje działają poza słuchawkami, 7 listopada warto pojawić się w klubie Oczki.

ATRIP - 7 listopada 2026, klub Oczki, Warszawa.

Bilety na koncert można kupić na stronie Going.