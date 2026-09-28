Akcja CBŚP na Dolnym Śląsku. Rozbito grupę kradnącą samochody w Niemczech

Zatrzymania CBŚP na Dolnym Śląsku

Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji przeprowadzili działania na terenie województwa dolnośląskiego na wniosek strony niemieckiej. Akcja była realizowana na podstawie postanowienia prokuratora z Wydziału Zamiejscowego Prokuratury Krajowej we Wrocławiu. Mundurowi zatrzymali 10 osób, które są podejrzewane o udział w zorganizowanej grupie przestępczej działającej na terenie Niemiec. Wszystkie czynności prowadzono w ramach realizacji Europejskich Nakazów Aresztowania oraz Europejskich Nakazów Dochodzeniowych.

Kradzieże samochodów w Niemczech i demontaż w Polsce

Z ustaleń śledczych wynika, że członkowie grupy specjalizowali się w kradzieżach pojazdów u naszych zachodnich sąsiadów. Samochody te były sprowadzane do Polski, gdzie w wyznaczonych lokalizacjach rozbierano je na poszczególne elementy. Pozyskane w ten sposób części trafiały następnie do dalszej dystrybucji. Wśród zatrzymanych znajdują się osoby odpowiedzialne za bezpośrednie kradzieże, transport aut do kraju oraz ich późniejszy demontaż, a także osoby podejrzewane o kierowanie działalnością grupy.

Zabezpieczono amunicję i trzy ciężarówki części samochodowych

Podczas przeszukań policjanci zabezpieczyli profesjonalny sprzęt służący do kradzieży pojazdów, w tym specjalistyczne dekodery kluczy samochodowych. Funkcjonariusze odnaleźli także amunicję oraz niemieckie dokumenty policyjne. W kilkunastu lokalizacjach policjanci ujawnili liczne podzespoły, które łącznie wypełniły ponad trzy ciężarówki. Odnaleziono również trzy szkielety zdemontowanych już pojazdów, w tym elementy auta, które miało zostać skradzione na początku września 2026 roku.

Straty przekraczają 10 mln zł i osiem aresztowań

Z dotychczasowych ustaleń wynika, że grupa mogła mieć związek z kradzieżą ponad 50 pojazdów o łącznej wartości przekraczającej 10 mln zł. Rozbicie szajki to efekt ponad roku intensywnych czynności funkcjonariuszy CBŚP, którzy ustalili osoby powiązane z procederem oraz miejsca demontażu aut. Wobec ośmiu zatrzymanych osób sąd zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Będą one przebywać w izolacji do czasu zakończenia procedury wydania ich stronie niemieckiej.

Źródło: Policja.pl