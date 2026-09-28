Zatrzymanie w Poznaniu. Przewoził skradzionym busem towar wart milion złotych

Nocna akcja policji na poznańskiej Wildzie

Funkcjonariusze z Komisariatu Policji Poznań - Północ wraz z mundurowymi z Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu przeprowadzili nocne działania, które doprowadziły do ujęcia podejrzanego o kradzież z włamaniem. Mężczyzna został namierzony 5 września 2026 roku na terenie dzielnicy Wilda, gdy poruszał się Mercedesem Vito. Podczas próby zatrzymania 46-latek nie chciał współpracować z organami ścigania i zabarykadował się wewnątrz samochodu. Policjanci podjęli decyzję o siłowym otwarciu pojazdu, po czym obezwładnili i zatrzymali mężczyznę.

Milionowy łup ukryty w przestrzeni ładunkowej

Po zabezpieczeniu pojazdu okazało się, że wewnątrz znajduje się bardzo wartościowy ładunek. W przestrzeni transportowej Mercedesa policjanci odnaleźli 136 par butów, blisko 100 kurtek oraz inne akcesoria odzieżowe znanej włoskiej marki. Wartość zabezpieczonych przedmiotów została oszacowana na około milion złotych. Śledczy ustalili, że markowy towar został skradziony zaledwie chwilę przed zatrzymaniem z jednego z garaży znajdujących się w parkingu podziemnym.

Skradziony Mercedes i jazda pod wpływem amfetaminy

Kryminalni sprawdzili również pochodzenie samochodu, którym poruszał się 46-latek. Po weryfikacji oznaczeń okazało się, że Mercedes Vito został skradziony w kwietniu 2026 roku na terenie miejscowości Oborniki. Aby utrudnić identyfikację pojazdu, sprawca zamontował na nim tablice rejestracyjne przypisane do innego auta tej samej marki. Dodatkowo podczas przeszukania funkcjonariusze znaleźli przy mężczyźnie narkotyki, a testy laboratoryjne potwierdziły, że prowadził on pojazd, będąc pod wpływem amfetaminy.

Poważne zarzuty i kara dla multirecydywisty

Odzyskany przez policjantów towar wrócił już do rąk prawowitej właścicielki, a skradziony bus trafił na policyjny parking. Funkcjonariusze z Komisariatu Policji Poznań – Wilda przedstawili zatrzymanemu szereg zarzutów karnych. 46-latek odpowie za kradzież z włamaniem w warunkach tak zwanej multirecydywy, umyślne paserstwo, posiadanie narkotyków oraz prowadzenie pojazdu pod wpływem środków odurzających. Mężczyźnie zarzucono także posługiwanie się nieprzypisanymi do auta tablicami rejestracyjnymi, za co łącznie grozi mu do 15 lat pozbawienia wolności.

Źródło: Policja.pl