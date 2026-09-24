Gibbs szykuje imprezę urodzinową Dopehouse. Na scenie wystąpią Kukon i Guzior

Wielkie święto rapu w Katowicach. Gibbs i jego ekipa szykują imprezę!

Fani polskiego rapu już odliczają dni! Już za niecałe dwa tygodnie Katowice staną się stolicą hip-hopu, a wszystko za sprawą jednego z najważniejszych wydarzeń w koncertowym kalendarzu. Label Dopehouse, na czele którego stoi Gibbs, będzie świętować swoje 5. urodziny. To impreza, która od lat przyciąga tysiące fanów z całej Polski, a tegoroczna edycja zapowiada się wyjątkowo hucznie. Wydarzenia organizowane przez Dopehouse to już niemal tradycja i stały punkt na mapie każdego miłośnika twórczości artystów z tego kolektywu. Artyści od blisko pięciu lat z wielkim rozmachem celebrują kolejne urodziny, zamieniając je w prawdziwy festiwal dla swoich słuchaczy.

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Kto wystąpi obok Gibbsa?

Organizatorzy zadbali o to, by na scenie pojawiła się cała reprezentacja wytwórni. Oprócz samego Gibbsa, publiczność będzie miała okazję usłyszeć takich artystów jak Oliver Olson, Inee, Indeb, Fonos, Shhieda oraz Cooks. To jednak dopiero początek muzycznych atrakcji. Na scenie pojawią się również goście specjalni, którzy z pewnością rozgrzeją atmosferę do czerwoności. W tym roku zaproszenie na urodzinową imprezę przyjęli m.in. Kukon i Guzior. Swoją obecność potwierdzili także przyjaciele z Voodoo, czyli Opał i Janek. Taki skład gwarantuje wieczór pełen rapowych emocji!

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Wielkie świętowanie odbędzie się już 3 października. Podobnie jak w poprzednich latach, wydarzenie zorganizowane zostanie w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach przy pl. Sławika i Antalla 1. Organizatorzy podali już dokładny harmonogram imprezy. Drzwi do obiektu zostaną otwarte o godzinie **17:00**, a start pierwszych koncertów zaplanowano na około 18:30. Wejściówki na 5. urodziny Dopehouse są dostępne w serwisie eBilet.pl.

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