Pościg w okolicach Wyszkowa. Pijana 25-latka uderzyła w ogrodzenie

Próba zatrzymania Fiata w Wyszkowie

Około godziny 10:20 w dniu 26 września 2026 roku wyszkowscy mundurowi otrzymali informację o kierującej Fiatem, która mogła znajdować się pod wpływem alkoholu. Funkcjonariusze ruchu drogowego szybko zlokalizowali opisany samochód na jednej z ulic w Wyszkowie. Policjanci podjęli próbę zatrzymania kobiety do kontroli, jednak 25-letnia mieszkanka powiatu wołomińskiego nie zareagowała na wydawane sygnały. Zamiast się zatrzymać, gwałtownie przyspieszyła i zaczęła uciekać w stronę miejscowości Porządzie.

Kolizja z Mercedesem i ucieczka w kierunku Porządzia

Podczas ucieczki przed policją kobieta dopuszczała się kolejnych wykroczeń i stwarzała realne zagrożenie dla innych uczestników ruchu drogowego. W miejscowości Leszczydół Nowiny doprowadziła do kolizji, uderzając w tył jadącego przed nią Mercedesa. Mimo tego zdarzenia kierująca Fiatem nie przerwała jazdy i kontynuowała oddalanie się od funkcjonariuszy. Jej brawurowa jazda zakończyła się dopiero na łuku drogi w miejscowości Porządzie, gdzie ostatecznie straciła panowanie nad prowadzonym pojazdem.

Kobieta uderzyła w ogrodzenie posesji i trafiła do szpitala

Samochód zjechał z jezdni, uderzył w ogrodzenie prywatnej posesji, a następnie w znajdujące się na jej terenie drewniane palety. Policjanci natychmiast udzielili 25-latce pomocy przedmedycznej, a następnie przekazali ją przybyłym na miejsce ratownikom medycznym. Z powodu odniesionych obrażeń kobieta została przetransportowana do szpitala na dalsze badania. Wewnątrz Fiata znajdował się również pies, który wraz z autem został przekazany wskazanej osobie.

Nietrzeźwa kierująca z powiatu wołomińskiego odpowie przed sądem

Od kobiety wyczuwalna była silna woń alkoholu, a wstępne badanie alkomatem potwierdziło, że znajdowała się ona w stanie nietrzeźwości. Ze względu na odniesione obrażenia pobrano od niej krew do szczegółowych badań laboratoryjnych. 25-latka straciła już prawo jazdy i musi liczyć się z poważnymi konsekwencjami prawnymi. Za niezatrzymanie się do kontroli, jazdę w stanie nietrzeźwości oraz spowodowanie zagrożenia na drodze grozi jej kara do 5 lat więzienia, wysoka grzywna oraz zakaz prowadzenia pojazdów.

Źródło: Policja.pl